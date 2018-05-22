Trong khi con đang ốm, người chồng vẫn vô tâm đi ra ngoài cặp kè với “bồ nhí”. Quá bức xúc, người vợ theo dõi và bắt tại trận chồng và nhân tình hẹn hò lúc 2 giờ sáng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen của một người phụ nữ giữa đường lúc rạng sáng.

Theo thông tin trong đoạn clip, cặp vợ chồng này đã có hai đứa con, một bé đang bị bệnh ở nhà. Người vợ vừa đánh vừa chửi: “Tại sao mày lại cặp với chồng tao? Con tao bé như thế sao tụi mày ác với tao thế”.

Mặc dù bị đánh đập, cô gái trẻ không hề đánh trả mà chỉ nói “em không có, em không cố ý”. Người chồng cũng có mặt nhưng không lên tiếng mà chỉ đứng ngoài can ngăn. Một số người đi đường cũng khuyên người vợ nên về nhà nói chuyện với chồng chứ đừng nên đánh người trên đường.

Nhân tình bị vợ đánh vào lúc hai giờ sáng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên đã khiến các bà mẹ bỉm sữa vô cùng tức giận. Họ cho rằng so với những vụ đánh ghen khác, người vợ này ra tay vậy là còn quá nhẹ. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng thay vì đánh ghen, các bà vợ nên giải quyết triệt để với các ông chồng.

“Chị vợ nói cảm giác như nghẹn đắng cổ họng rồi. Đúng là lấy chồng như đi đánh bạc. Thắng thì không sao chứ thua là khổ cả đời”, N.N than thở.

“Khỏi lấy chồng làm gì cho khổ thân. Thời con gái độc thân tự do phây phây xinh đẹp tươi tắn chăm lo cho ba mẹ”, T.H bình luận.

“Nói chung cũng do chồng mà ra chứ không hẳn lỗi ở cô bồ, nhưng chị đi ít quá. Rủ đông đông người đi đánh sấp mặt cả chồng cả bồ luôn rồi về ly hôn”, T.B nói.

Công an xác minh clip đánh ghen dã man phát tán trên mạng Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip đánh ghen dã man được cho là ở Cà Mau phát tán trên mạng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-danh-nhan-tinh-giua-duong-luc-2-gio-sang-con-tao-be-nhu-the-sao-tui-may-ac-voi-tao-the-283630.html