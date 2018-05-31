Trộm đồ, người phụ nữ mang thai bị trói vào gốc cây đánh đập dã man

Xã hội 31/05/2018 17:16

Phát hiện chị C. (người dân tộc H'mông) trộm đồ, H. (quê Hà Giang) bắt trói vào gốc cây rồi đánh đập dã man.

Sự việc đã xảy ra cách đây hai tuần nhưng đoạn clip ghi lại hình ảnh trên chỉ mới được tung lên mạng xã hội vài giờ qua.

Được biết, H. là người miền xuôi mang quần áo lên chợ Minh Yên (Hà Giang) bán. Vào ngày xảy ra sự việc, C. trộm một ít đồ của H. (quần áo H. bán đồng giá 39 nghìn đồng) thì bị phát hiện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Mặc dù đang mang thai nhưng C. vẫn chống trả quyết liệt. Sau đó, H. phải nhờ đến sự trợ giúp của một số người làm công mới giữ C. lại được. Sau đó, H. trói chị C. vào gốc cây đánh đập dã man. H. không chỉ đánh tới tấp vào mặt mà còn đập đầu nạn nhân vào thân cây, sau đó cột tóc đối phương treo lên. Mặc dù mọi người xung quanh lên tiếng khuyên ngăn nhưng H. vẫn không dừng tay. Một số thông tin cho biết sau vài giờ đánh đập, H. đã thả nạn nhân về nhà.

Trộm đồ, người phụ nữ mang thai bị trói vào gốc cây đánh đập dã man - Ảnh 1
Người phụ nữ bị bắt trói vào gốc cây đánh đập dã man vì trộm đồ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần lớn cư dân mạng tỏ ra bức xúc với cách hành xử của H.

“Dù người ta có trộm cắp thì cũng không nên đánh đập như vậy. Trong khi đó người ta đang mang thai”, T.L bức xúc.

“Nhìn mà tội nghiệp, không biết cái thai có bị sao không? Nếu trộm quần áo, bắt đền tiền hoặc đưa lên công an giải quyết là được rồi. Cần gì phải đánh đập như vậy”, T.T nói.

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