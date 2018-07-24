Bất ngờ lao sang đường, bé trai bị xe máy tông văng gần chục mét trong sự hoảng loạn của những người chứng kiến.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn, nạn nhân là bé trai chỉ khoảng 3, 4 tuổi.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, bé trai đang chơi ở bên đường thì một người đàn ông mặc áo đỏ (được cho là người thân của bé) dừng xe máy lại. Ngay lập tức, đứa trẻ chạy sang đường với người này. Một lát sau, đứa trẻ một lần nữa đột ngột chạy ra đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe máy chạy từ đằng xa đến, vì không xử lý kịp nên tông vào bé trai khiến nạn nhân ngã ra đường, văng xa gần chục mét.

Ngay lập tức mọi người xung quanh lao đến ôm bé đưa vào viện. Vụ việc khiến người thân của nạn nhân vô cùng tức giận, có ý định lao vào đánh tài xế lái xe máy nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Bé trai bị xe máy tông văng xa cả chục mét - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip này nhằm nhắc nhở các bậc phụ huynh có con nhỏ phải cẩn thận hơn để không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.

“Nhìn đứa trẻ bị tông văng xa như vậy, mình không phải mẹ còn thấy xót vô cùng. Sao người nhà bé lại bất cẩn vậy chứ, hy vọng bé không sao”, N.M bình luận.

“Có con nhỏ là một phút cũng không được làm ngơ. Tuổi này hiếu động lắm, nếu không chăm kỹ thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng để hối hận không kịp”, C.Đ nói.

Bên cạnh đó, một số khác lại chỉ trích người đàn ông chạy xe máy. Họ cho rằng anh ta chạy xe với tốc độ cao, thiếu quan sát nên mới xảy ra vụ tai nạn trên.

“Tôi thấy kẻ đáng trách nhất là người chạy xe máy, anh ta không những chạy xe với tốc độ cao mà còn thiếu quan sát. Ra ngoài sợ nhất là gặp những người như vậy”, A.L nhận xét.

Tuy nhiên, một số người cho rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về người chạy xe máy mà còn do người thân của bé lơ là, không trông nom kỹ.

Vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe tông chết bên cạnh con 12 tuổi nguy kịch sau khi từ bệnh viện về Trên đường về nhà từ bệnh viện, mẹ con chị A. va chạm với xe tải khiến chị tử vong tại chỗ còn con trai 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

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