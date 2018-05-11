Đau lòng cảnh mẹ bị xe tông chết bên cạnh con 12 tuổi nguy kịch sau khi từ bệnh viện về

Tin nóng 11/05/2018 14:19

Trên đường về nhà từ bệnh viện, mẹ con chị A. va chạm với xe tải khiến chị tử vong tại chỗ còn con trai 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe tông chết bên cạnh con 12 tuổi nguy kịch sau khi từ bệnh viện về - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến chị A. tử vong tại chỗ, con trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Internet

Vào khoảng 10 giờ ngày 10/5, xe chở cát mang biểm kiểm soát: 86C – 090… do Phạm Phú Việt (sinh năm 1987, ngụ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển  khi di chuyển đến đường Phan Thúc Diệt (thuộc khối 4, phường Vĩnh Điện), chuẩn bị rẽ phải thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Chiếc xe máy do chị P.T.A (sinh năm 1974, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe tông chết bên cạnh con 12 tuổi nguy kịch sau khi từ bệnh viện về - Ảnh 2
Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến chị A. tử vong tại chỗ còn bé N.K.D (sinh năm 2006, con trai chị A.) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chị A. và con trai mới châm cứu từ bệnh viện về. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chồng mất vì tai nạn, vợ muốn chết theo nhưng nhìn thấy hai con khóc đòi mẹ lại tự nhủ phải sống tiếp

Chồng mất vì tai nạn, vợ muốn chết theo nhưng nhìn thấy hai con khóc đòi mẹ lại tự nhủ phải sống tiếp

Sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông, một mình chị Lam (sinh năm 1990) phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ và mẹ già ốm yếu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm mẹ tử vong con nguy kịch

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào