Trên đường về nhà từ bệnh viện, mẹ con chị A. va chạm với xe tải khiến chị tử vong tại chỗ còn con trai 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
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Theo thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người thương vong.
Vào khoảng 10 giờ ngày 10/5, xe chở cát mang biểm kiểm soát: 86C – 090… do Phạm Phú Việt (sinh năm 1987, ngụ huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển khi di chuyển đến đường Phan Thúc Diệt (thuộc khối 4, phường Vĩnh Điện), chuẩn bị rẽ phải thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều.
Chiếc xe máy do chị P.T.A (sinh năm 1974, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.
Cú va chạm khiến chị A. tử vong tại chỗ còn bé N.K.D (sinh năm 2006, con trai chị A.) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chị A. và con trai mới châm cứu từ bệnh viện về. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.