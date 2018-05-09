Sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông, một mình chị Lam (sinh năm 1990) phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ và mẹ già ốm yếu.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Nguyễn Thị Lam cho biết vào năm 2014, chị kết hôn với anh Phạm Hùng Cường (sinh năm 1989).

Từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mất sớm mẹ lại thường xuyên bị bệnh nên anh Cường phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ già. Qua 4 năm, vợ chồng chị Lam sinh được hai đứa con, bé lớn được 3 tuổi còn con trai nhỏ chỉ vừa tròn 7 tháng.

Lam cùng hai con nhỏ trước di ảnh của chồng - Ảnh: Facebook

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thuê trọ ở Bình Dương. Trong khi vợ làm công nhân thì anh Cường làm lái xe đường dài. Vào ngày 6/5 vừa qua, trên đường lái xe, anh gặp tai nạn và qua đời.

Chồng qua đời, một mình chị Lam phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già bệnh tật. Nhìn thấy cảnh người vợ trẻ vừa bế đứa con nhỏ vừa khóc nức nở bên bàn thờ chồng, ai cũng xót xa không cầm được nước mắt.

Lam chia sẻ với chúng tôi rằng khi hay tin chồng qua đời, cô muốn bỏ hết tất cả để theo chồng nhưng nhìn thấy hai đứa con nhỏ nheo nhóc lại phải dặn lòng cố gắng sống tiếp.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Lam ở quê nhà - Ảnh: Facebook

Kể từ khi chồng qua đời, chị phải dừng công việc để ở nhà chăm sóc con, mẹ chồng. Hoàn cảnh gia đình đã khổ nay càng khó khăn hơn vì mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng trên vai người phụ nữ bé nhỏ.

Nói về tương lai của mình và hai con, chị không kìm được nước mắt. Chị nghẹn ngào: “Tương lai của mẹ con em giờ đây mịt mờ quá, em không biết phải làm sao. Đợi anh Cường được 100 ngày, em sẽ gửi con gái lớn cho bà ngoại rồi lên Bình Dương làm tiếp. Dù khổ cực cách mấy, em cũng sẽ cố gắng nuôi hai đứa con của mình khôn lớn".

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Nguyễn Thị Lam: 0972 448 712

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Nỗi đau hai đứa trẻ mồ côi cha sau vụ tai nạn giao thông Trên đường lái xe chở hàng, anh Cường không may gặp tai nạn tử vong, để lại cho người vợ một nách hai đứa con thơ. Đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ mới 7 tháng tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-mat-vi-tai-nan-vo-muon-chet-theo-nhung-nhin-thay-hai-con-khoc-doi-me-lai-tu-nhu-phai-song-tiep-282005.html