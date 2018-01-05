Bà nội, bà ngoại vật vã gào khóc nằm bệt bên thi thể cháu trai 16 tuổi bị xe tông tử vong

Xã hội 05/01/2018 11:49

Nhận được tin cháu trai 16 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông, bà nội và bà ngoại của nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì không chịu nổi cú sốc này, cả hai đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy thi thể đứa cháu tội nghiệp.

Vào khoảng 10 giờ trưa hôm qua (4/1), tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

Bà nội, bà ngoại vật vã gào khóc nằm bệt bên thi thể cháu trai 16 tuổi bị xe tông tử vong - Ảnh 1
Vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh lớp 10 tử vong - Ảnh: Internet

Nạn nhân là em Đoàn Văn Khánh, cư trú tại thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, hiện đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lộc. Được biết gia đình Khanh có 3 anh chị em, Lộc là con đầu.

Bà nội, bà ngoại vật vã gào khóc nằm bệt bên thi thể cháu trai 16 tuổi bị xe tông tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, Khánh điều khiển xe đạp điện lưu thông trên QL38 theo hướng cầu Gỗ - TP. Hải Dương.

Khi di chuyển đến địa phận thôn Ngà, xã Phương Hưng, Khánh va chạm với xe máy đi cùng chiều. Ngay lúc đó, chiếc xe khách mang biển kiểm soát: 15B – 027.40 chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội lao đến đâm trúng khiến em tử vong tại chỗ.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và người thân của nạn nhân.

Nhân chứng kể lạ: “Khoảng 10 giờ trưa nay, trên đường đi học về, khi nam sinh này đang sang đường thì xảy ra va chạm với ô tô khách chạy cùng chiều, ngã ra đường nên bị cán tử vong.

Bà nội, bà ngoại vật vã gào khóc nằm bệt bên thi thể cháu trai 16 tuổi bị xe tông tử vong - Ảnh 3
Hai người bà khóc ngất khi nhìn thấy thi thể cháu trai tại hiện trường - Ảnh: Facebook

Khi công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường thì bà nội và bà ngoại nạn nhân gào khóc thảm thiết và ngất xỉu tại hiện trường vụ tai nạn giao thông”.

Những người chứng kiến cảnh hai người bà gào khóc vật vã bên thi thể đứa cháu trai tội nghiệp đều không cầm được nước mắt.

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