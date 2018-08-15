Thanh niên ngồi hai tiếng chờ người yêu làm móng, xỏ dép cho bạn gái khi về vì sợ trầy sơn gây tranh cãi

Xã hội 15/08/2018 17:34

Không chỉ ngồi chờ người yêu làm móng suốt hai tiếng, chàng trai này còn sẵn sàng ngồi xuống mang dép cho bạn gái khi ra về. Bức ảnh này sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít những vụ bóc phốt, tố cáo người yêu vô tâm, không đủ kiên nhẫn để chiều chuộng, chăm sóc bạn gái. Thế nhưng mới đây, bức ảnh chàng trai kiên nhẫn chờ người yêu làm móng hai tiếng và ân cần xỏ dép vào chân khi ra về lại khiến cư dân mạng tranh cãi.

Thanh niên ngồi hai tiếng chờ người yêu làm móng, xỏ dép cho bạn gái khi về vì sợ trầy sơn gây tranh cãi - Ảnh 1
Bức ảnh chàng trai chờ người yêu làm móng suốt 2 tiếng gây tranh cãi - Ảnh: Facebook

Câu chuyện được K.N chia sẻ trên trang cá nhân: “Thanh niên ngồi 2 tiếng đồng hồ chờ người yêu làm móng, ra về còn lấy dép xỏ cho người yêu.

Em đã khóc vì cảm động, trước tấm lòng yêu thương của thanh niên dành cho bạn gái mình. Suốt 2 tiếng đồng hồ nhìn người ấy làm nail, thanh niên không hề cảm thấy bực dọc hay buồn ngủ, chăm chú nhìn người ta tô vẽ, rồi thi thoảng sau lúc người yêu ngâm chân để nhặt da, hơi tí lại: “Ối, Á...ẤY....” xuýt xoa cứ như là nhặt da làm móng cho thanh niên ấy vậy.

Rồi lúc về, anh soái ca còn đon đả ra mở cửa, khúm núm để giày ra cho người yêu xỏ chân vào dép để tránh bị xước sơn. Quả thực thời đại ngày nay, kiếm được chàng trai mà tâm lí vậy quả thật hiếm lắm ý”.

Thanh niên ngồi hai tiếng chờ người yêu làm móng, xỏ dép cho bạn gái khi về vì sợ trầy sơn gây tranh cãi - Ảnh 2
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Một số người cho rằng chàng trai này quá nhu nhược bởi trong khoảng thời gian đó, anh ta có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Sau đó, anh có thể quay lại đón người yêu vẫn chưa muộn.

“Biết 2 tiếng đấy họ kiếm được bao nhiêu là tiền rồi không hả? Chắc mình mình lạ đời nhất, không thích kiểu con trai bi lụy như thế này, với lại ở đó toàn phụ nữ đi làm đẹp, đàn ông đến làm gì”, M.O bình luận.

Thanh niên ngồi hai tiếng chờ người yêu làm móng, xỏ dép cho bạn gái khi về vì sợ trầy sơn gây tranh cãi - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng cô gái này rất may mắn khi có được người yêu tâm lý, kiên nhẫn chờ mình suốt nhiều giờ đồng hồ để làm đẹp.

“Xưa mình vẽ bộ móng mất 30 phút thì ổng phải giục trên 30 câu. Xíu lại hỏi sắp xong chưa, xíu lại bảo nhanh lên còn về, lâu thế... Cho nên từ đó có muốn đi làm đẹp thì đừng rủ người yêu đi cùng...mệt lắm”, K.L kể.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì về cặp đôi trong bức ảnh trên nhưng vụ việc vẫn đang gây “bão” trên mạng xã hội.

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