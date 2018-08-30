Loạt hình ảnh ăn mừng phản cảm trong đêm 'đi bão' mừng đội tuyển Việt Nam bị dân mạng 'ném đá' tơi tả

Một số cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm trong đêm 'đi bão' mừng đội tuyển Olympic Việt Nam bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc.
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Hôm qua (29/8), đội tuyển Olympic Việt Nam đã có trận đấu nghẹt thở với đội tuyển Olympic Hàn Quốc để giành vé vào Chung kết Asiad 2018. Tuy để thua trước Hàn Quốc với tỷ số 3-1, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bởi lối chơi đẹp mắt cùng tinh thần quả cảm, quyết tâm cống hiến hết mình trên sân bóng.
Chính vì vậy, hàng chục ngàn người hâm mộ vẫn đổ về trung tâm thành phố để "đi bão", thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và gửi gắm tình cảm, niềm tin đến đội tuyển Olympic Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh văn minh, vẫn có những hành động phản cảm diễn ra khiến nhiều người ngán ngẩm, thậm chí "ném đá" tơi tả.
Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên nhận về vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng.
"Đường phố là nơi công cộng, có đủ các thế hệ từ người già cho đến trẻ nhỏ. Cách ăn mặc hớ hênh, phản cảm của một số bạn nữ thật sự không thể chấp nhận được", Minh Anh bình luận.
"Đừng gán ghép hình ảnh đẹp của môn thể thao vua vào các bộ trang phục thiếu vải cùng những hành động khiêu khích của các bạn nữa. Người nước ngoài nhìn vào sẽ nghĩ về con gái Việt Nam thế nào?", Linh Thùy bức xúc.
"Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh những vụ việc như thế này, thật sự là không thể chịu nổi với những cô gái mất hết lòng tự trọng, sẵn sàng khoe thân mọi lúc mọi chỗ", Thu Hằng bày tỏ.