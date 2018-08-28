Loạt khoảnh khắc ăn mừng 'cười ra nước mắt' sau trận thắng lịch sử của Olympic Việt Nam

Hôm qua (27/8), hàng triệu con tim người hâm mộ Việt Nam đã vỡ òa sau khi Văn Toàn khi bàn thắng quyết định giúp Olympic Việt Nam giành vé vào bán kết ASIAD 2018.
Nhờ trái bóng tròn, người dân cả nước có thể tạm quên đi âu lo để hòa mình vào niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc. Sự tích cực, tử tế, yêu đời cứ thế len lỏi vào cuộc sống. Cùng nhìn lại loạt khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cực độc của người hâm mộ trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà.
Biết vợ không cho đi cổ vũ bóng đá, anh chồng trẻ đã rủ thêm cậu con trai 4 tuổi cùng làm đồng phạm xuống đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam mặc cho chị vợ ở nhà gọi cháy máy không nghe, đành phải nhờ bạn bè nhắn nhủ "ở nhà cũng có bão việc gì phải đi đâu" khiến nhiều người bật cười.