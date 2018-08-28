Loạt khoảnh khắc ăn mừng 'cười ra nước mắt' sau trận thắng lịch sử của Olympic Việt Nam

Hàng chục ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành vé vào Bán kết Asiad 2018.

Hôm qua (27/8), hàng triệu con tim người hâm mộ Việt Nam đã vỡ òa sau khi Văn Toàn khi bàn thắng quyết định giúp Olympic Việt Nam giành vé vào bán kết ASIAD 2018.

Nhờ trái bóng tròn, người dân cả nước có thể tạm quên đi âu lo để hòa mình vào niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc. Sự tích cực, tử tế, yêu đời cứ thế len lỏi vào cuộc sống. Cùng nhìn lại loạt khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cực độc của người hâm mộ trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà.



Đường phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng sau khi đội tuyển Việt Nam giành tấm vé vào Bán kết Asiad 2018 - Ảnh: Facebook



Quá sung sướng khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn nhưng lại sợ con thức giấc - Ảnh: Facebook

Khi bạn cũng muốn đi 'bão' nhưng cả nhà chỉ còn mỗi...xe cấp cứu - Ảnh: Facebook



Nếu cần, dùng luôn xe bồn... - Ảnh: Facebook

...hay xe rác... - Ảnh: Facebook

...thậm chí là xe lu... - Ảnh: Facebook

Xe gì cũng được, miễn là được ra đường 'quẩy' với mọi người - Ảnh: Facebook

Muốn hò hét thật to, thật sôi động nhưng lại không có sức? Đừng lo! Cứ làm theo thanh niên này là được - Ảnh: Facebook

Nhìn cái mâm 'biến dạng' là biết thanh niên này đang sung đến mức nào - Ảnh: Facebook

Đang đi giao gas thì nghe tin Việt Nam chiến thắng - Ảnh: Facebook

'Nhà anh chị nào đang hết gas thì chờ em tí nhé' - Ảnh: Facebook

Ngồi hơi tốn chỗ nhưng ở nhà không có ai trông nên ra đường luôn vậy - Ảnh: Facebook

'Bố ơi sao hôm nay kẹt xe ghê thế' - Ảnh: Facebook

Giữa rừng fan hâm mộ tự nhiên phát hiện một chú heo đi lạc - Ảnh: Facebook

Đặt trọn niềm tin vào đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Facebook

'Tranh thủ có ống kính phải làm điệu, lỡ được lên báo thì sao' - Ảnh: Facebook

Muốn hòa vào không khí chiến thắng nhưng lại mua nhầm cờ - Ảnh: Facebook

Tấm gương điển hình cho tinh thần thể thao bất diệt - Ảnh: Facebook

Đi cẩn thận nhé các anh ơi, Việt Nam vẫn còn tận 2 trận nữa đó - Ảnh: Facebook

Cây nhà lá vườn quá đi - Ảnh: Facebook

Một thanh niên khác cũng đang tranh thủ một công đôi việc - Ảnh: Facebook

Chồng dẫn con trốn đi "bão" mừng Olympic Việt Nam thắng nhưng không may bị chụp ảnh đăng Facebook, vợ phát hiện liền để lại lời nhắn khiến ai cũng phì cười Biết vợ không cho đi cổ vũ bóng đá, anh chồng trẻ đã rủ thêm cậu con trai 4 tuổi cùng làm đồng phạm xuống đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam mặc cho chị vợ ở nhà gọi cháy máy không nghe, đành phải nhờ bạn bè nhắn nhủ "ở nhà cũng có bão việc gì phải đi đâu" khiến nhiều người bật cười.

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