Ăn uống no say, bố mẹ bỏ quên con trai 3 tuổi ở nhà hàng rồi thản nhiên về nhà

Theo trang Worldofbuzz, một gia đình 3 người đã đi ăn nhà hàng tại Alai, Melaka, Malaysia. Sau khi ăn một bữa thịnh soạn, hai phụ huynh đã bỏ quên đứa con trai 3 tuổi ở nhà hàng.

Câu chuyện tréo ngoe sau khi đăng tải lên các trang thông tin truyền thông đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thông báo "Con ai xin mời đến đón về" của chủ cửa hàng gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Worldofbuzz

Bé trai được một vị khách tìm thấy lúc 9 giờ 30 tối. Lúc này, cậu bé vẫn quả quyết: "Bố mẹ sẽ quay lại đón cháu mà".

Anh Irsyad Hadi Zainal (chủ nhà hàng) nói rằng anh rất thương xót khi nhìn thấy bé trai nước mắt ngắn dài, thẫn thờ ngồi chờ ba mẹ tới đón.

Anh Zainal quyết định chụp ảnh cậu bé và đăng lên mạng xã hội để tìm cặp bố mẹ đãng trí kia.

"Con của ai xin mời đến đón về", dòng trạng thái của anh Zainal lập tức gây bão mạng xã hội Malaysia.

Cậu bé trong khi chờ bố mẹ tới đón đã ngủ quên trên bàn - Ảnh: Worldofbuzz

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà hàng nói do hôm đó nhà hàng quá đông khách nên anh không biết cậu bé là con ai.

Sau khi đi lang thang tìm bố mẹ, cậu bé đã ngủ quên trên bàn. Khoảng 2 tiếng sau, anh Zainal nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng là bố bé trai. Người này nói rằng tối hôm đó, đại gia đình anh gồm hơn 30 người đến nhà hàng ăn hải sản. Lúc về do đông người quá nên họ đã...quên mất cậu bé.

Bố cậu bé trình giấy tờ tùy thân để được đón con về - Ảnh: Worldofbuzz

Khoảng 12 giờ đêm, bố mẹ cậu bé đã đến đón con về. Anh Zainal cho biết suốt 18 năm kinh doanh nhà hàng, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sự việc vừa éo le, vừa hài hước đến vậy.

May mắn là cuối cùng cậu bé đã trở về với gia đình của mình. Câu chuyện trên cũng là bài học lớn dành cho các bậc phụ huynh khi đưa con đến chỗ đông người.