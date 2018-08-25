Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!'

Xã hội 25/08/2018 17:39

Chưa đầy một tháng sau khi sinh đứa con út, người vợ đột ngột qua đời, để lại 3 con thơ cho chồng chăm sóc.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Điểu Dung (40 tuổi, người dân tộc S.Tiêng), ngụ Ấp 7, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Vợ qua đời chỉ sau khi sinh đứa con út 1 tháng, một mình anh Dung phải bươn chải kiếm sống để mua gạo, mua sữa cho các con.

Gia đình anh Điểu Dung đã gắn bó với vùng đất này từ bao đời nay. Thế nhưng dù chăm chỉ làm lụng cỡ nào đi nữa, cái nghèo vẫn cứ mãi đeo bám anh. Chẳng những cơm không đủ no, đến một căn nhà lành lặn để che mưa che nắng cũng không có. Đặc biệt là sau khi vợ anh Dung qua đời, mọi khó khăn lại đổ dồn lên đôi vai của người đàn ông góa vợ.

Clip: Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại

Anh Điểu Dung và vợ kết hôn năm 2009. Sau 9 năm chung sống, cả hai có với nhau 3 mặt con. Cuộc sống vốn dĩ đã chật vật, nay vợ anh lại đột ngột qua đời khiến cuộc sống lại càng thêm bế tắc.

Sau khi sinh con đứa con út được 20 ngày, vợ anh Dung cảm thấy mệt và đau tức ngực. Chị ra trạm xá xã xin thuốc uống nhưng đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày thì đột ngột qua đời. Bác sĩ nói chị mất do bị hậu sản.

Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!' - Ảnh 1

Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!' - Ảnh 2
Hàng ngày, anh Điểu Dung đưa hai con lớn đi học, sau đó địu con út mới 4 tháng tuổi ra rẫy làm việc - Ảnh cắt từ clip

Chưa kịp thấm thía nỗi đau mất vợ, anh Dung phải đối mặt với cuộc sống túng quẫn ập đến. Các con còn quá nhỏ, đứa út thì chưa đầy tháng nên hầu như chẳng thể giúp gì cho cha. Nhiều lúc các con khóc đòi mẹ, anh cũng khóc theo các con vì bất lực chẳng biết làm sao.

Hiện tại đứa con út của anh đã được 4 tháng và cứng cáp lên một chút. Sáng nào anh cũng đưa 2 cháu lớn đi học, rồi địu con út trên lưng ra rẫy làm việc. Chăm một đứa trẻ vốn đã chẳng dễ dàng, đặc biệt là lúc đứa bé đau bệnh khiến anh phải bỏ hết công việc để chăm con.

Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!' - Ảnh 3
Anh Dung mong có mái nhà tử tế để che mưa che nắng cho các con - Ảnh cắt từ clip

Cha mẹ của anh Điểu Dung năm nay đã ngoài 80. Các cụ cũng đau ốm, bệnh tật liên miên nên cũng không đỡ đần được gì cho cha con anh. Mỗi bữa ăn, ba bố con chỉ dám ăn cơm trắng cùng một ít nước mắm mặn chứ chẳng dám mơ đến miếng thịt, con cá.

Anh Dung tâm sự, ước muốn lớn nhất của anh bây giờ là có được mái nhà tử tế, có thể che mưa che nắng cho các con đỡ đau ốm hơn. Như vậy anh mới có thể tập trung làm rẫy, lo cho các con ăn học thành người.

Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!' - Ảnh 4
Con út của anh Dung chưa kịp bện hơi mẹ thì vợ anh qua đời do bị hậu sản - Ảnh cắt từ clip
Vợ mất, chồng nén đau nuôi 3 con thơ dại: 'Chỉ ước có chai mắm cho các cháu ăn cơm, sao mà khó quá!' - Ảnh 5
Bữa cơm của ba cha con anh Dung chỉ có cơm trắng và ít nước mắm mặn - Ảnh cắt từ clip
Bố mất sớm, mẹ bị tai nạn, bé trai 8 tuổi một mình nhặt ve chai kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và đóng học phí

Bố mất sớm, mẹ bị tai nạn, bé trai 8 tuổi một mình nhặt ve chai kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và đóng học phí

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