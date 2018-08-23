Bạn bè tiết lộ về con người thật của bà mẹ đơn thân livestream bán hàng 'xấu xúc phạm người nhìn'

Xã hội 23/08/2018 10:59

Nhiều ngày qua, vụ việc người mẹ đơn thân bị cư dân mạng “ném đá” khi livestream vì “xấu xúc phạm người nhìn” khiến dư luận xôn xao. Mới đây, một người bạn đã lên tiếng kể về con người thật của chị khiến cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng.

Để cộng đồng mạng có cái nhìn khách quan hơn, một người bạn đã tiết lộ nhiều điều về con người thật của bà mẹ này. Theo đó, chị tên Duyên, vì ngoại hình không ưa nhìn nên bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà.

Cuộc sống của chị Duyên từ đó trở nên khó khăn hơn, một mình làm lụng vất quả để nuôi con gái nhỏ. Nhưng vì ngoại hình kém sắc, chị Duyên lại bị người khác từ chối, hắt hủi. Dù vậy, người mẹ trẻ vẫn cố gắng tìm tòi, học hỏi công việc khác để có thể nuôi con. Thế nhưng, vận xui vẫn đeo bám chị. Khi livestream bán hàng, vì ngoại hình xấu xí, chị bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

Bạn bè tiết lộ về con người thật của bà mẹ đơn thân livestream bán hàng 'xấu xúc phạm người nhìn' - Ảnh 1
Một người bạn kể về cuộc đời đầy ngang trái của chị - Ảnh chụp màn hình

Bức xúc khi nhìn thấy chị khóc trên livestream, một người bạn của chị đã chia sẻ: “Hiện tại, rất nhiều người miệt thị cô ấy, chê cô ấy vì cô ấy quá xấu.

Đối với mọi người là vậy nhưng đối với bản thân tôi, Duyên là cô gái rất nghị lực và có ý chí phấn đấu.

Đôi lời về Duyên:

Vào đầu tháng 2/2018, Duyên có lang thang trên Facebook và tình cờ biết tới tôi qua status của một người học viên của tôi. Cô ấy xin tôi đi học về chạy quảng cáo Facebook bởi vì cô ấy đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh doanh online.

Bạn bè tiết lộ về con người thật của bà mẹ đơn thân livestream bán hàng 'xấu xúc phạm người nhìn' - Ảnh 2
Những bài viết liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua - Ảnh chụp màn hình

Lúc đầu tôi không có ý định nhận Duyên bởi vì cô ấy thiếu quá nhiều kỹ năng để có thể trở thành một người làm quảng cáo tốt. Cô ấy không biết gì về máy tính thậm chí còn không biết gõ chữ có dấu - giống như một người mù tịt về công nghệ vậy.

Thế nhưng khi nghe cô ấy tâm sự về gia đình của mình: Duyên có một hoàn cảnh hết sức éo le, bị gia đình nhà chồng hắt hủi vì ngoại hình không được ưa nhìn. Cô ấy bị đuổi khỏi nhà chồng và bế theo đứa con nhỏ. Lúc ấy, cuộc sống rất chật vật, phải lo ăn từng bữa qua ngày.

Duyên có nói với tôi ‘đã có lúc em nghĩ đến việc tự tử nhưng vì đứa con nên cố gắng và sống đến ngày hôm nay’. Duyên mong muốn có thể kinh doanh online thành công để kiếm tiền nuôi con.

Bạn bè tiết lộ về con người thật của bà mẹ đơn thân livestream bán hàng 'xấu xúc phạm người nhìn' - Ảnh 3
Nhiều người không tiếc lời mắng nhiếc chị Duyên khi chị đang livestream bán hàng - Ảnh: Internet

Khi nghe Duyên nói như vậy tôi vô cùng xúc động và nghĩ rằng mình phải giúp cô gái này để cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy tôi đã nhận cô ấy vào học lớp của tôi.

Điều bất ngờ là, trước khi tham gia vào lớp học của tôi cô ấy mới gom tiền để mua máy tính, ngay cả việc tắt bật máy như thế nào Duyên cũng không biết.

Và trong đầu tôi lúc ấy nghĩ rằng Duyên sẽ rất lâu mới có thể thành công được.

Thế nhưng thực sự tôi phải khâm phục sự kiên trì và nỗ lực của Duyên. Sau khi kết thúc khoá học, cô ấy về làm rất điên cuồng. Đầu tiên tôi yêu cầu Duyên phải thành thạo việc gõ chữ có dấu trên máy tính thay vì viết một loạt những từ ngữ không dấu khó hiểu.

Còn về việc chạy quảng cáo, có những hôm tôi hỗ trợ cô ấy đến 2-3 giờ sáng. Và điều bất ngờ nhất không bao giờ tôi nghĩ tới đó là Duyên lại có kết quả đầu tiên trong những người học viên trong lớp học đó của tôi.

Chỉ sau một tuần cô ấy đã có những đơn hàng đầu tiên, và sau 1 tháng cô ấy đã có những kết quả vượt bậc.

Về câu chuyện hiện tại: Duyên đã cố gắng vượt ra khỏi rào cản cá nhân đó là Livestream bán hàng trên trang cá nhân để tăng thêm kỹ năng giao tiếp cũng như gia tăng hơn lợi nhuận bán hàng.

Nhưng khi Duyên Livestream thì có vô số người vào chê bai, chửi bới:

- Mày về nhà ngủ đi cho cuộc sống Facebook nó yên ả.

- Nhà thiếu gương soi nên mới live lên đây để soi cho người ta chửi.

Rồi cô ấy vừa khóc vừa Livestream. Và hiện tại Duyên đã khoá Facebook.

Bản thân tôi nghĩ rằng: Người ta làm cũng chỉ vì mưu sinh, muốn kiếm thêm tiền nuôi con thôi mà. Có cần phải nói quá đáng như vậy không ?”.

Bạn bè tiết lộ về con người thật của bà mẹ đơn thân livestream bán hàng 'xấu xúc phạm người nhìn' - Ảnh 4
Một số fanpage lên tiếng bảo vệ chị Duyên - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng liên tục bình luận, chia sẻ bài viết. Mọi người cho rằng chị Duyên không đáng bị mắng chửi như vậy vì không ai muốn mình sinh ra mang ngoại hình xấu xí.

Tuy nhiên, một số khác cho rằng để kinh doanh thành công, điều đầu tiên mọi người cần chú ý đó là ngoại hình. Chính vì vậy, việc chị Duyên bị chửi cũng không có gì đáng lên án.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Hiện tại chị Duyên đã khóa Facebook cá nhân sau khi bị nhiều người công kích.

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“Cuộc đời tôi đã đủ khổ rồi, ra bên ngoài xin việc khó khăn, không được nên bây giờ tôi chỉ bán hàng online thôi sao mấy người ác ý thế. Không ai muốn như thế đâu mà mấy người chửi tôi, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con thôi mà. Đi ra ngoài bị xua đuổi, về nhà chồng bị nhà chồng hắt hủi, tại sao mọi người ác với tôi như vậy”, người mẹ tội nghiệp giàn giụa nước mắt.

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