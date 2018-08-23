Bố mất, mẹ bị tai nạn, cậu bé 8 tuổi phải oằn mình trên chiếc xe đạp mỗi ngày để nhặt ve chai và bán vé số. Hình ảnh đứa bé cặm cụi nhặt từng cái chai trên đường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
- ‘Cảm ơn mẹ đã ly hôn bố’, tâm sự đầy xúc động của cô gái chứng kiến cảnh bố đánh mẹ chết đi sống lại mỗi ngày
- Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi
Câu chuyện cảm động trên được một người dùng mạng xã hội có tên L.Đ chia sẻ trên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh chụp cậu bé, L.Đ chia sẻ:
“Tôi chỉ vô tình nhìn thấy 1 đống bao bố di chuyển mà không thấy người. Nhìn kỹ phía trước thì là cậu nhỏ, con tầm 8, 9 tuổi. Đi chiếc xe đạp cũ kỹ, 2 bên hông sườn xe là 2 bao to đựng ve chai. Trên tay cầm 1 cọc vé số có lẽ con tranh thủ bán thêm.
Tôi dừng lại hỏi thăm vì sao con còn nhỏ mà trời thì đã tối, giờ này đi kiếm ăn vậy lỡ người ta trộm tiền hay bắt cóc con thì sao? Cậu bé trả lời: Mẹ con bị tai nạn xe, vào bệnh viện bác sĩ nói tốn mấy triệu nên mẹ không có tiền điều trị chỉ mua thuốc về uống và nằm ở nhà. Chiều con đạp xe đi lượm ve chai và bán vé số kiếm tiền lo cho mẹ và đóng tiền học cho con. Con chưa bị ai cướp tiền hết.
Tôi hỏi con còn đi học không?
Con vẫn còn đi học (tôi nghe mà thấy yên tâm, nhẹ cả lòng. Con còn quá nhỏ mà nếu không biết chữ thì cuộc đời của con sẽ ra sao đây).
Tôi hỏi con sống ở đâu? Cậu bé nói con sống ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Con đạp xe 2 tiếng và trở về thêm 4 tiếng mỗi ngày. Bình thường mẹ không đau thì có mẹ cùng con đi (con lượm ve chai, mẹ bán vé số).
Tôi hỏi ba con đâu? Ba con thì đã mất từ khi con còn nhỏ.
Tôi chỉ còn đúng 215 ngàn để cho con và dặn con hôm nay có cô cho tiền rồi con nên về nhà sớm với mẹ. Con bảo với tôi con ráng lượm thêm và bán hết cọc vé số này cũng có thêm tiền. Và không quên cám ơn tôi, tiếp tục công việc của con”.
Sau khi được đăng tải, bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cảm phục nghị lực và sự hiếu thảo của em. Bên cạnh đó, mọi người còn kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ để em có cuộc sống tốt hơn.
“Cay mắt khi đọc bài này. Thương con, cuộc sống đã không công bằng với con. Cố lên con nhé. Nhân tiện đây có bạn nào gần đó biết hoàn cảnh của con, đứng lên nhận cho mình và mọi người chung tay giúp đỡ gia đình con nhé”, N.T bình luận.
“Con trai, con quả là người con có hiếu mới có 8 tuổi đã biết hoàn cảnh bố mất sớm mẹ đau ốm chăm chỉ đi kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Giờ con là trụ cột đó chàng trai, mong cho mẹ con mau khoẻ, cố lên con”, L.T cổ vũ.