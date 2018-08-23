“Tôi chỉ vô tình nhìn thấy 1 đống bao bố di chuyển mà không thấy người. Nhìn kỹ phía trước thì là cậu nhỏ, con tầm 8, 9 tuổi. Đi chiếc xe đạp cũ kỹ, 2 bên hông sườn xe là 2 bao to đựng ve chai. Trên tay cầm 1 cọc vé số có lẽ con tranh thủ bán thêm.

Câu chuyện cảm động trên được một người dùng mạng xã hội có tên L.Đ chia sẻ trên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh chụp cậu bé, L.Đ chia sẻ:

Tôi dừng lại hỏi thăm vì sao con còn nhỏ mà trời thì đã tối, giờ này đi kiếm ăn vậy lỡ người ta trộm tiền hay bắt cóc con thì sao? Cậu bé trả lời: Mẹ con bị tai nạn xe, vào bệnh viện bác sĩ nói tốn mấy triệu nên mẹ không có tiền điều trị chỉ mua thuốc về uống và nằm ở nhà. Chiều con đạp xe đi lượm ve chai và bán vé số kiếm tiền lo cho mẹ và đóng tiền học cho con. Con chưa bị ai cướp tiền hết.

Bài viết được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Tôi hỏi con còn đi học không?

Con vẫn còn đi học (tôi nghe mà thấy yên tâm, nhẹ cả lòng. Con còn quá nhỏ mà nếu không biết chữ thì cuộc đời của con sẽ ra sao đây).

Tôi hỏi con sống ở đâu? Cậu bé nói con sống ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Con đạp xe 2 tiếng và trở về thêm 4 tiếng mỗi ngày. Bình thường mẹ không đau thì có mẹ cùng con đi (con lượm ve chai, mẹ bán vé số).

Tôi hỏi ba con đâu? Ba con thì đã mất từ khi con còn nhỏ.

Tôi chỉ còn đúng 215 ngàn để cho con và dặn con hôm nay có cô cho tiền rồi con nên về nhà sớm với mẹ. Con bảo với tôi con ráng lượm thêm và bán hết cọc vé số này cũng có thêm tiền. Và không quên cám ơn tôi, tiếp tục công việc của con”.

Cậu bé được mọi người khen hết lời vì hiếu thảo, chăm chỉ - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cảm phục nghị lực và sự hiếu thảo của em. Bên cạnh đó, mọi người còn kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ để em có cuộc sống tốt hơn.

“Cay mắt khi đọc bài này. Thương con, cuộc sống đã không công bằng với con. Cố lên con nhé. Nhân tiện đây có bạn nào gần đó biết hoàn cảnh của con, đứng lên nhận cho mình và mọi người chung tay giúp đỡ gia đình con nhé”, N.T bình luận.

“Con trai, con quả là người con có hiếu mới có 8 tuổi đã biết hoàn cảnh bố mất sớm mẹ đau ốm chăm chỉ đi kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Giờ con là trụ cột đó chàng trai, mong cho mẹ con mau khoẻ, cố lên con”, L.T cổ vũ.