Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi

Sau khi mất 5 đứa con, mèo mẹ lang thang khắp nơi để tìm nhưng không thấy. Cô mèo tội nghiệp bèn lén vào liếm láp, cho đàn chó con cùng nhà mới sinh bú sữa.

Câu chuyện được chính chủ nhân của cô mèo kể lại khiến dân mạng vô cùng cảm động.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

“Bé mèo nhà mình đẻ non 5 con bị chết cả. Bố mình đã đem chôn, bé không thấy con đâu nên hàng ngày cứ đi lang thang ngó nghiêng khắp nhà tìm con. Đúng đợt này nhà mình cũng có đàn pug mới đẻ, nên bé mèo cứ tranh thủ lúc chó mẹ chạy lên sân thượng phơi nắng thì nhảy vào chuồng ôm ấp liếm láp và cho mấy con chó con bú, nhìn vừa lạ vừa thương”, C.N chia sẻ về cô mèo mẹ đáng thương.

Những hình ảnh của cô mèo mẹ tội nghiệp bên đàn chó con - Ảnh: Facebook

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Bên cạnh sự đồng cảm với mất mát của mèo mẹ, mọi người còn tỏ ra thích thú trước cảnh tượng này vì từ xưa đến nay, mèo với chó luôn là kẻ thù không đội trời chung.

“Lúc trước nhà mình cũng vậy, chó mẹ đẻ xong con chết, đúng lúc thì mèo mẹ cũng đẻ được 5 bé. Bà nội mình thấy vậy chia 3:2, mèo mẹ 3 đứa, chó mẹ 2 đứa và cả hai cũng không đánh lộn giành nhau gì”, B.V chia sẻ.

“Tình mẫu tử thiêng liêng vậy đó. Mấy bạn pug sướng quá. vừa có mẹ đẻ vừa có mẹ nuôi chăm. Trời ơi, các bạn dễ thương quá đi”, A.A bình luận.

“Làm mình nhớ em đen của mình, mình đang chuẩn bị ổ cho em sinh lứa thứ 3, vậy mà…”, D.D nhớ lại câu chuyện buồn của gia đình mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-canh-meo-me-mat-con-len-vao-cho-bay-cho-con-bu-khi-cho-me-di-choi-287311.html