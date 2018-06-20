Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi

Xã hội 20/06/2018 17:08

Sau khi mất 5 đứa con, mèo mẹ lang thang khắp nơi để tìm nhưng không thấy. Cô mèo tội nghiệp bèn lén vào liếm láp, cho đàn chó con cùng nhà mới sinh bú sữa.

Câu chuyện được chính chủ nhân của cô mèo kể lại khiến dân mạng vô cùng cảm động.

Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

“Bé mèo nhà mình đẻ non 5 con bị chết cả. Bố mình đã đem chôn, bé không thấy con đâu nên hàng ngày cứ đi lang thang ngó nghiêng khắp nhà tìm con. Đúng đợt này nhà mình cũng có đàn pug mới đẻ, nên bé mèo cứ tranh thủ lúc chó mẹ chạy lên sân thượng phơi nắng thì nhảy vào chuồng ôm ấp liếm láp và cho mấy con chó con bú, nhìn vừa lạ vừa thương”, C.N chia sẻ về cô mèo mẹ đáng thương.

Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi - Ảnh 2Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi - Ảnh 3

Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi - Ảnh 4
Những hình ảnh của cô mèo mẹ tội nghiệp bên đàn chó con - Ảnh: Facebook

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Bên cạnh sự đồng cảm với mất mát của mèo mẹ, mọi người còn tỏ ra thích thú trước cảnh tượng này vì từ xưa đến nay, mèo với chó luôn là kẻ thù không đội trời chung.

“Lúc trước nhà mình cũng vậy, chó mẹ đẻ xong con chết, đúng lúc thì mèo mẹ cũng đẻ được 5 bé. Bà nội mình thấy vậy chia 3:2, mèo mẹ 3 đứa, chó mẹ 2 đứa và cả hai cũng không đánh lộn giành nhau gì”, B.V chia sẻ. 

“Tình mẫu tử thiêng liêng vậy đó. Mấy bạn pug sướng quá. vừa có mẹ đẻ vừa có mẹ nuôi chăm. Trời ơi, các bạn dễ thương quá đi”, A.A bình luận.

“Làm mình nhớ em đen của mình, mình đang chuẩn bị ổ cho em sinh lứa thứ 3, vậy mà…”, D.D nhớ lại câu chuyện buồn của gia đình mình.

Bức ảnh sản phụ rạng rỡ đón con đầu lòng gây "bão" MXH và câu chuyện cảm động đằng sau

Bức ảnh sản phụ rạng rỡ đón con đầu lòng gây "bão" MXH và câu chuyện cảm động đằng sau

Khoảnh khắc sản phụ nở nụ cười hạnh phúc khi thấy con trai bé bỏng chào đời khiến nhiều người xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện cảm động mèo mẹ mất con

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày