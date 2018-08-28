Bị ép phá thai 4 lần vì mang bầu con gái, vợ chết tức tưởi, chồng dửng dưng cưới vợ mới

Thế giới 28/08/2018 15:51

Vì mang bầu con gái, nhà chồng đã ép người phụ nữ phá thai tới 4 lần trong 1 năm. Vụ việc khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

Mới đây, vụ việc người vợ bị nhà chồng ép phá thai, sau đó chết tức tưởi gây chấn động dư luận địa phương.

Theo trang Huanqiu, người phụ nữ tên Yueyue, sống tại huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải nằm liệt giường rồi tử vong đau đớn vì không thể sinh con trai cho nhà chồng. Đáng nói, chồng của Yueyue đã lập tức lấy vợ mới sau đám tang khiến mọi người càng thêm phẫn nộ.

Sau khi mang thai con đầu lòng, nhà chồng đã hối thúc Yueyue đi siêu âm giới tính thai nhi. Khi biết đứa trẻ là con gái, họ đã ép người phụ nữ phải bỏ đi đứa con của mình.

Những lần mang thai tiếp theo cũng không khác gì khiến nhà chồng của Yueyue vô cùng thất vọng. Vì phải phá thai 4 lần trong một năm nên sức khỏe của Yueyue ngày càng kiệt quệ, thậm chí bị bệnh liệt giường vô cùng đáng thương.

Bị ép phá thai 4 lần vì mang bầu con gái, vợ chết tức tưởi, chồng dửng dưng cưới vợ mới - Ảnh 1

Người nhà chị Yueyue đang giải thích với những người dân xung quanh về sự ra đi oan ức của chị - Ảnh: Huanqiu

Khi Yueyue không thể đi lại, gã chồng nhẫn tâm đã từ chối chăm sóc vợ, thậm chí trả cô về nhà mẹ đẻ. Anh ta còn tuyên bố sẽ ly hôn Yueyue, tiếp tục lấy vợ mới để giúp nhà anh ta "nối dõi tông đường". Người vợ đang kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần đành phải ký giấy ly dị.

Chỉ 4 ngày sau, Yueyue phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, người phụ nữ bị nhà chồng ép phá thai tới 4 lần đã qua đời trong một bệnh viện ở Thượng Hải. Người thân của Yueyue vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Thế nhưng nhà chồng của cô lại rất bình thản, thậm chí còn nhanh chóng lên kế hoạch cho chồng Yueyue lấy vợ mới.

Bị ép phá thai 4 lần vì mang bầu con gái, vợ chết tức tưởi, chồng dửng dưng cưới vợ mới - Ảnh 2

Mẹ của chị Yueyue bị đột quỵ nên phải ngồi xe lăn đi đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Huanqiu

Vì muốn đòi lại công bằng cho Yueyue, gia đình đã mang tro cốt của người phụ nữ đến trước cửa nhà chồng cũ mắng chửi. Mẹ của Yueyue đã bị đột quỵ khi nghe tin con gái qua đời, nay vẫn cố gắng ngồi xe lăn đến nhà thông gia nói chuyện phải trái.

Về phía gã chồng bội bạc, anh ta không dám ló mặt ra ngoài mà trốn biệt trong nhà của hàng xóm. Nghe tiếng ồn ào, rất đông người dân đã kéo tới xem. Cảnh sát địa phương cũng nhận được tin báo và quyết định vào cuộc điều tra làm rõ.

Bị ép phá thai 4 lần vì mang bầu con gái, vợ chết tức tưởi, chồng dửng dưng cưới vợ mới - Ảnh 3

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ ồn ào - Ảnh: Huanqiu

Sau khi thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, rất đông người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động và thái độ của nhà chồng Yueyue. Đồng thời yêu cầu người chồng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của vợ.

"Bây giờ vẫn còn những gia đình nông cạn và ấu trĩ thế à? Dù thích cháu trai cỡ nào cũng không thể làm hại nhiều sinh linh tội nghiệp đến vậy"; "Nhà này có vấn đề về đầu óc à, ác quá đi mất"; "Dù pháp luật không xử lý thì cũng sẽ bị tòa án lương tâm trừng phạt mà thôi"..., cư dân mạng bình luận.

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