Sự việc này được chính nữ chủ quán cà phê có tên M.B chia sẻ lên Facebook. ''Kinh doanh mới biết đúng là có những việc tưởng đọc trên báo mới thấy mà lại có thể xảy ra thật. Chắc ai cũng biết hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều lắp camera để phục vụ quản lý và an ninh cho khách hàng.

Chiều tối 24/8, hình ảnh tình tứ thái quá của một cặp đôi trong quán cà phê tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngán ngẩm trước văn hóa yêu của một bộ phận giới trẻ.

Thật sự cũng luôn muốn đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng một cách tốt nhất. Nhưng cafe là cafe, nhà nghỉ là nhà nghỉ, chỉ mong khách hàng hãy tôn trọng nhân viên và các khách hàng khác chứ đừng đưa "mồm" đi xa quá thế này ạ'', nữ chủ quán bức xúc viết.

Hình ảnh được chủ quán đăng kèm dòng trạng thái cho thấy đôi nam nữ đang có những hành vi "tình cảm thái quá". Nhiều người còn cho rằng cặp đôi đang quan hệ bằng miệng, bất chấp việc có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào.

Hành động được cho là đang quan hệ bằng miệng của cặp đôi trẻ khiến ai nấy phải lắc đầu ngán ngẩm - Ảnh: Facebook

Hành động của cặp đôi lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi này rất vô ý thức.

"Hết quán trà sữa, rạp phim giờ tới cả quán cà phê nữa. Thiếu gì chỗ để các bạn làm chuyện ấy, tại sao lại hành sự giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cạn lời với văn hóa yêu đương của một bộ phận giới trẻ", T.L. bình luận.

"Làm cho đã xong đến lúc bị tung lên mạng lại đòi sống đòi chết này nọ. Đã biết xấu hổ sao còn sai lầm chứ? Quán nào bây giờ chả có camera, hay các bạn biết rõ mà vẫn bất chấp?", T.H. bức xúc.

Theo một số thông tin, sự việc xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện bức ảnh này vẫn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ phía người dùng mạng với rất nhiều lời chỉ trích gay gắt.