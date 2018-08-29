Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Xã hội 29/08/2018 10:23

Bức ảnh bé trai có biểu cảm giống hệt HLV Park Hang-seo được dân mạng bình luận không ngừng và chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

Sự kiện đội tuyển Việt Nam giành vé vào Bán kết Asiad 2018 đã khiến HLV Park Hang-seo cùng các học trò chiếm trọn "spotlight" trên mạng xã hội. Bất cứ thông tin nào về đội tuyển đều được dân mạng quan tâm vô cùng nhiệt tình.

Mới đây, hình ảnh bé trai có khuôn mặt giống như "đổ khuôn" với thầy Park khiến ai nấy vô cùng thích thú và bình luận cực rôm rả.

Có lẽ ông bố có tâm nào đó đã chộp được khoảnh khắc cậu con trai có biểu cảm giống hệt HLV Park. Điển hình là vầng trán "sân bay" quen thuộc, mắt một mí, đôi môi mím chặt và khuôn mặt hóm hỉnh. Nhiều người còn trêu đùa rằng cậu bé này chắc có họ hàng với vị huấn luyện viên.

Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai có biểu cảm giống hệt với HLV Park khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: Facebook

Trước đây, dân mạng cũng không ít lần tìm thấy những nhân vật có khuôn mặt và vóc dáng giống với vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam. Điển hình là nhà văn Ngô Thảo có nhiều góc chụp giống hệt với ông Park khiến dân tình thích thú. Cả hai người đều có thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn, vầng trán cao và cùng đeo kính cận.

Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2

Nhà văn Ngô Thảo mặc áo trắng ở ngoài cùng bên phải - Ảnh: Facebook

Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3

Nhiều người từng lầm tưởng nhà văn Ngô Thảo chính là vị huấn luyện viên tài ba... - Ảnh: Facebook

Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4
...vì ngoại hình quá giống giữa hai người - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn nhận xét HLV Park cực giống...chú mèo máy Doraemon của xứ sở hoa anh đào. Một "thánh chế" nào đó chẳng những giỏi tưởng tượng còn "đào mộ" lại những khoảnh khắc siêu độc của thầy Park và cho ra đời bức ảnh hài hước như dưới đây.

Cười ngất với loạt bản sao 'giống như đổ khuôn' HLV Park Hang-seo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5
Dân mạng chế ảnh HLV Park cùng chú mèo máy Doraemon siêu hài hước - Ảnh: Facebook

Ngoài ra, dân mạng còn lục tìm những thông tin thú vị xung quanh HLV Park Hang-seo như: trong trường đại học, ông Park thường nghiên cứu về các loại thảo mộc và trà sữa, không liên quan chút gì đến chuyên môn thể thao của mình; Vị HLV được truyền thông Hàn Quốc gọi bằng nickname "Mr Ngủ gật" vì đôi mắt nhỏ xíu nhìn lúc nào cũng như đang nhắm.

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