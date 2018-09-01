Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu

Thế giới 01/09/2018 19:15

Muốn nâng cao kiến thức nhưng ngại làm phiền đến con cháu, cụ bà tự đạp xe đến trường, thi xong lại đạp về.

Mới đây, cụ bà Kaysorn Sukserm (84 tuổi) sống tại vùng nông thôn tỉnh Yasothon được người dân Thái Lan ca ngợi, ngưỡng mộ bởi tinh thần ham học hỏi. Sau khi được kênh truyền thông đưa tin, cụ bà đã nổi tiếng khắp xứ sở chùa Vàng.

Clip: Cụ bà 84 tuổi tự đạp xe đi học ở Thái Lan

Theo Coconut, cụ Kaysorn trở nên nổi tiếng sau khi một thầy giáo ở trường Kum Keun Kaew đăng tải đoạn video quay cảnh cụ bà tự đạp xe về nhà sau kỳ thi hết hớp 6 trong bộ đồng phục của trường, hôm 26/8 vừa qua.

Thầy giáo cho biết khi thấy cụ bà đạp xe qua, anh cảm thấy vô cùng dễ thương nên đã quay lại để chia sẻ với mọi người.

Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Đoạn clip được một thầy giáo trong trường quay lại và đăng lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip
Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 2
Hình ảnh cụ bà trong bộ đồng phục vô cùng đáng yêu - Ảnh cắt từ clip

Đăng kèm với đoạn video là dòng trạng thái xúc động của thầy giáo: "Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng khi biết rằng cụ bà vẫn không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, phá vỡ mọi quan niệm truyền thống về giáo dục. Dù ngồi học với các học sinh chỉ đáng tuổi cháu chắt của mình, cụ bà vẫn không xấu hổ hay rụt rè một chút nào".

Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 3

Dù tuổi cao nhưng cụ Kaysorn vẫn cực kỳ ham học hỏi - Ảnh: Coconut

Trong video trò chuyện với phóng viên, cụ Kaysorn nói rằng: "Hồi tôi còn đi học, trình độ học vấn bắt buộc cao nhất chỉ tới lớp 4, vì vậy tôi không có cơ hội học cao hơn".

Đáng ngạc nhiên là dù khoảng cách tuổi tác rất lớn, cụ bà vẫn làm quen và kết bạn với mọi người trong lớp khá dễ dàng.

Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 4
Bức ảnh dễ thương đốn tim cư dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Khi được hỏi tại sao không nhờ con cháu đưa đi thi mà lại đạp xe một mình, cụ Kaysorn trả lời con cháu của cụ đều đi làm bận rộn và cụ không muốn làm phiền họ.

Clip cụ bà 84 tuổi mặc đồng phục, tự đạp xe đi thi lớp 6 đốn tim cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 5
Cụ bà tự đạp xe đi thi vì không muốn làm phiền con cháu - Ảnh: cắt từ clip
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