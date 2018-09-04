Chuẩn bị ra tòa vì tội xâm hại trẻ em, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé 8 tuổi

Tin nóng 04/09/2018 11:34

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm bé gái 12 tuổi, nam thiếu niên 15 tuổi tiếp tục xâm hại bé gái 8 tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 3/9, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã bắt tạm giam Phạm Tuấn Khanh (15 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thiếu niên 15 tuổi này bị cáo buộc hiếp dâm bé gái 8 tuổi ngụ cùng xã khi nạn nhân đang ở nhà một mình.

Theo cha ruột của Khanh, hơn 8 tháng trước, Khanh xâm hại bé gái 12 tuổi và bị TAND huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ngoài ra, gia đình của Khanh phải bồi thường cho bị hại 28 triệu đồng, nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện.

Tại thời điểm phạm tội, Khanh dưới tuổi vị thành niên nên được cơ quan chức năng cho gia đình bảo lãnh, chờ xử phúc thẩm.

Chuẩn bị ra tòa vì tội xâm hại trẻ em, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé 8 tuổi - Ảnh 1
Nghi phạm Khanh tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến phiên xét xử phúc thẩm, thế nhưng Khanh lại tiếp tục gây án khiến người cha vô cùng đau khổ. Khi biết con phạm tội lần hai, mẹ nghi phạm bị sốc đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc khiến cả làng quê rúng động, ai ai cũng bàn tán về Khanh khiến người cha chỉ biết đóng cửa ngồi trong nhà, chẳng dám nhìn mặt ai.

Chuẩn bị ra tòa vì tội xâm hại trẻ em, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé 8 tuổi - Ảnh 2
Sau khi con trai gây án, cha của Khanh đóng cửa ở trong nhà, không dám nhìn mặt ai - Ảnh: Zing

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Khanh chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ. Hàng ngày, thiếu niên này cũng ít tiếp xúc với hàng xóm láng giềng.

Bé gái 8 tuổi nghi bị Khanh xâm hại cũng có hoàn cảnh rất đáng thương. Cha mẹ ly hôn, bé gái phải sống cùng bà ngoại. Hàng ngày, bà ngoại đi làm thuê cho cơ sở đan lục bình cách nhà vài trăm mét. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái đang ở nhà một mình do cậu ruột của em ra đồng bắt cua mang đi bán, theo Zing.

Như đã đưa tin, trưa 3/9, bé gái 8 tuổi chạy sang nhà người đàn ông ở xã Tân Hạnh cầu cứu trong tình trạng không mặc gì trên người. Phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị xâm hại, người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo công an.

Phạm Tuấn Khanh đã bị tạm giam để điều tra, làm rõ vụ việc. 

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