Từng đi tù về tội dâm ô, người cha thú tính tiếp tục xâm hại con gái ruột 9 tuổi

Xã hội 23/08/2018 10:45

Chưa được xóa án tích tội danh dâm ô, Nguyễn Hữu Trí tiếp tục xâm hại con gái ruột tận 2 lần khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Trí (44 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bản cáo trạng, tháng 3/2014, bị cáo Nguyễn Hữu Trí đã có hành vi dâm ô với cháu của mình, bị TAND huyện Tân Châu xử 6 tháng tù về tội Dâm ô trẻ em.

Sau khi ra tù, đến tháng 5/2015, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng hết, Trí nảy sinh ý định giao cấu với chính con ruột của mình là cháu N. (SN 2006).

Lúc này, cháu N. đang ngồi học bài để chuẩn bị thi cuối năm học lớp 3. Trí ẵm con gái vào phòng ngủ, định thực hiện hành vi thú tính thì bị con gái nhỏ là cháu C. phát hiện. Đối tượng đã đe dọa 2 con gái nếu cho ai biết thì sẽ giết chết.

Từng đi tù về tội dâm ô, người cha thú tính tiếp tục xâm hại con gái ruột 9 tuổi - Ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Hữu Trí - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Đến tháng 3/2018, Trí đi uống rượu về thì thấy hai con đang ngồi chơi trước nhà. Sợ hãi, cháu C. vội lấy xe đạp chạy đi. Lúc này, Trí nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. liền kéo con vào buồng ngủ. Tuy nhiên cháu bé chống cự quyết liệt, vùng vẫy chạy thoát ra được, đến nhà bà P. hàng xóm kêu cứu. Người này đã đưa cháu N. đến Công an xã Tân Phú, huyện Tân Châu trình báo sự việc.

Đến 14 giờ cùng ngày, Trí đến Công an xã Tân Phú đầu thú. Kết luận giám định pháp y của Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cháu N. chưa bị xâm hại tình dục.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Trí thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là cha ruột của cháu N., lẽ ra là người chăm sóc, giáo dục cháu nhưng lại 2 lần cố ý thực hiện hành vi giao cấu với cháu, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và sự phát triển bình thường về mặt tâm sinh lý của cháu. Bị cáo phạm tội có tính chất loạn luân, từng có tiền án về tội Dâm ô trẻ em, chưa được xóa án tích lại tái phạm.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trí 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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