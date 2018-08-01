Liên quan đến sự việc trên, bác sĩ Lê Viết Tín - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng Dương và đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an để tiếp tục xử lý.

Những ngày gần đây, vụ việc nam điều dưỡng Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Quảng Bình) bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân 57 tuổi trong trạng thái mê man bất tỉnh khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Điều dưỡng Dương đã lợi dụng lúc đồng nghiệp mang dụng cụ vừa nội soi sang phòng khác vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại với bệnh nhân. Thời gian người này rời khỏi khoảng 5 phút. Hành động của Hoàng Văn Dương khiến tập thể các y bác sĩ ở bệnh viện đánh giá là tồi tệ và vô cùng phẫn nộ.

Bác sĩ Tín thông tin, hôm xảy ra sự việc, ê kíp trực đã bố trí 2 nam điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân hậu gây mê nội soi. Việc Dương xâm hại tình dục nữ bệnh nhân là tình huống bệnh viện không thể lường trước được, theo Zing.

Khi được hỏi việc bố trí điều dưỡng nam vệ sinh thân thể cho nữ bệnh nhân liệu có đúng quy định, bác sĩ Tín cho biết việc bố trí hai người cùng trực dù là nam hay nữ cũng đều an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên vị giám đốc đã thừa nhận nếu bố trí nữ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nữ thì vẫn tốt hơn.

Nam điều dưỡng đã thừa nhận hành vi đồi bại với nữ bệnh nhân - Ảnh minh họa: Internet

Như đã đưa tin, sáng 24/7, bà Uyên (tên đã thay đổi, 57 tuổi, trú ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đến bệnh viện để khám đại tràng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi kiểm tra. Trong quá trình nội soi đã tiến hành gây mê bệnh nhân.

Trưa cùng ngày, sau khi nội soi, các bác sĩ ra khỏi phòng, giao nữ bệnh nhân cho điều dưỡng viên Hoàng Văn Dương vệ sinh cá nhân, chờ hồi tỉnh sau gây mê.

Khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, bà Uyên cảm nhận được có người đang xâm hại mình, nhưng do tác dụng của thuốc mê nên không thể chống cự. Sau khi tỉnh lại, nữ bệnh nhân yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện và điều dưỡng Dương để làm rõ.

Tiếp đó, bà Uyên đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau khi được triệu tập để xác minh, điều dưỡng Hoàng Văn Dương đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

"Trong lúc vệ sinh cơ thể bệnh nhân tôi đã nảy sinh ý định quan hệ. Lợi dụng lúc chị ấy chưa tỉnh thuốc mê, tôi đã thực hiện hành vi", Dương khai nhận.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.