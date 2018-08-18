Mỗi khi nhắc đến hành vi đồi bại của ông nội, bé T. tỏ ra vô cùng sợ hãi - Ảnh: Thời Đại

Ngày 17/8, chị Đ.T.H.L. (30 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) cho biết sau khi làm đơn tố cáo ông N.H.T. (59 tuổi) về hành vi hiếp dâm chính cháu nội của mình (bé T., 11 tuổi, con ruột chị L.) đến Công an quận 9, hiện bé T. đã được đưa vào nhà tạm lánh Nhịp cầu hạnh phúc để ổn định cuộc sống.

Theo người mẹ, dù bé T. đã dần quen với môi trường mới, tạm quên đi chuyện đau lòng nhưng chỉ cần nhắc đến ông nội, bé gái lại tỏ ra hoảng hốt, rụt rè.

Tính đến nay, bé T. đã sinh sống tại nhà tạm lánh được khoảng 1 tháng. Tại đây, bé gái được đi học, chăm sóc về sức khỏe , thể chất cũng như điều trị tâm lý cho bé hoàn toàn miễn phí.

Cũng theo chị L., sau khi trình báo công an, ông nội của bé T. đã được mời lên làm việc. Tuy nhiên sau đó, người này đã dọn đồ đạc và rời khỏi nơi cư trú, hiện không ai biết ông nội bé đã bỏ đi đâu, căn nhà thuê trọ để sinh sống thì đã đóng cửa.

Sau khi được mời lên công an làm việc, ông nội bé gái đã dọn đồ đạc rời khỏi nơi cư trú, hiện không ai rõ đang ở đâu - Ảnh: Thời Đại

Liên quan đến vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM và luật sư Đỗ Ngọc Thanh sẽ tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé T.

Hiện kết quả giám định pháp y của bé gái vẫn chưa có. Công an quận 9 cho biết vẫn đang thụ lý vụ việc và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, giữa chị L. và chồng cũ có con chung là bé T. (11 tuổi). Sau khi ly hôn, chị L. lập gia đình mới. Khoảng 2 năm nay, chị L. gửi bé T. cho ông bà nội ruột chăm sóc (ngụ phường Trường Thạnh), còn chị L. thì sinh sống tại phường Phú Hữu, thỉnh thoảng mới qua thăm con gái.

Chị L. cho biết hiện bé T. đang được chăm sóc tại nhà tạm lánh Nhịp cầu hạnh phúc - Ảnh: Thời Đại

Ngày 8/7/2018, khi đưa bé T. về nhà, chị L. bàng hoàng khi nghe con gái kể bị ông nội đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bé gái kể, vào khuya ngày 19/6 khi mọi người đã đi ngủ, ông nội lôi bé vào phòng riêng rồi bịt miệng bé lại để xâm hại. Bé gái cũng không dám nói với ai vì ông nội dọa sẽ giết chết nếu kể cho mọi người biết chuyện.

Ngay sau đó, chị L. đã dẫn bé T. đến cơ quan công an tố cáo. Đồng thời, chị L. cũng làm đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan ban ngành, báo chí để mong nhận được sự hỗ trợ, sớm đòi lại công bằng cho bé T.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.