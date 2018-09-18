Ngày 18/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú xã Xuân Trường, Nghi Xuân) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6/9, trong lúc Chi đang dọn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Nguyên nhân vì cô cằn nhằn chuyện Nam đi nhậu trước đó.

Nạn nhân là chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi, vợ Nam). Trong thời gian bị giam giữ, Nam liên tục tỏ ra hối hận vì đã lỡ tay sát hại vợ.

Tức giận, Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến Chi gục ngã trên sàn nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ án xảy ra tại nhà mẹ ruột của Chi.

Hôn nhân đẫm nước mắt của cô gái 17 tuổi

Theo người thân, Chi khá xinh xắn, tính tình hiền lành và được nhiều người yêu mến. Cuối năm 2017, khi đang học lớp 11, Chi bất ngờ xin nghỉ học để làm đám cưới với Nam trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè.

Ở địa phương, Nam có tiếng là chơi bời, không tu chí làm ăn. Cuộc hôn nhân của cả hai bị gia đình, họ hàng phản đối dữ dội. Thế nhưng vì Chi quyết tâm lấy Nam nên mọi người đành chấp thuận.

Cô gái 17 tuổi có cuộc sống hôn nhân buồn tủi sau khi nghỉ học - Ảnh: VnExpress

Con gái của Chi hiện đã được 3 tháng tuổi. Cuộc sống của cô gái trẻ không mấy êm ấm bởi theo lời hàng xóm, Nam thường xuyên ghen tuông và đánh đập vợ. Khoảng 3 tháng trước, sau khi đánh vợ, Nam mang quần áo ra sân đốt. Sự việc ầm ĩ đến nỗi làng trên xóm dưới ai cũng biết. Công an xã đã vào nhắc nhở nhưng Nam vẫn không thay đổi.

Mẹ của Chi kể, dù bị bạo hành song Chi vẫn cắn răng chịu đựng vì thương con gái còn quá nhỏ. Tối 16/9, vợ chồng Chi đưa con về thăm nhà ngoại. Tuy nhiên Nam bỏ đi uống rượu một lúc mới về nên bị Chi cằn nhằn.

Sau khi lời qua tiếng lại, Nam lao xuống bếp lấy kéo đâm liên tiếp khiến Chi ngã gục xuống nền nhà. Mẹ cô hốt hoảng song không thể can ngăn, chỉ biết hô hoán gọi hàng xóm ứng cứu.

Gây án xong, Nam bỏ chạy hiện trường, 30 phút sau thì bị cảnh sát bắt.

"Trước khi cưới, hai đứa ra sức thuyết phục gia đình để được đến với nhau, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Con gái của Chi do sinh non nên sức khỏe yếu. Cháu sẽ sống ra sao khi mẹ mất, bố vướng lao lý", một người họ hàng của Chi chia sẻ với VnExpress.