Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Hùng bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án chung thân. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hôm nay (25/9), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) về tội Hiếp dâm trẻ em".

Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Hùng đã nhiều lần hãm hiếp hai cháu bé con riêng của vợ - Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, Hùng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Cúc tại nhà của bà Nguyễn Thị Gàn (mẹ ruột của chị Cúc) ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chị Cúc có hai con gái riêng là cháu T. (SN 2007) và cháu Tr. (SN 2010).

Từ đầu tháng 2/2017, lợi dụng lúc vợ và mẹ vợ không có ở nhà, Hùng đã 8 lần thực hiện hành vi đồi bại với cả hai cháu bé con của vợ hờ. Đến ngày 21/10/2017, sau khi chứng kiến chị gái bị Hùng khống chế hiếp dâm, bé Tr. đã kể lại sự việc với bà ngoại. Quá phẫn nộ, bà Gàn đã làm đơn tố cáo gã đồi bại tới cơ quan công an. Tại thời điểm xảy ra sự việc, cháu T. mới 10 tuổi còn cháu Tr. chỉ mới 7 tuổi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hùng tỏ ra thành khẩn khai báo, nhiều lần khóc cầu xin được giảm án.

Tòa y án chung thân đối với Nguyễn Văn Hùng - Ảnh: Vietnamnet

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường, xâm phạm tới sức khỏe của hai cháu bé.

Xét thấy bản án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội, TAND cấp cao đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Hùng.

Lợi dụng vợ đi làm công nhân thường xuyên vắng nhà, Cao Trọng Phú đã nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Ngày 14/8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú (41 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, chị H.T.Đ. kết hôn với người chồng đầu tiên, có con gái riêng là cháu Q. (13 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Đ. đi bước nữa với Phú, cả hai có với nhau một con chung.

Một thời gian sau khi kết hôn, Phú đưa gia đình về huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sinh sống. Hàng ngày, chị Đ. đi làm công nhân tại một khu công nghiệp, Phú đi làm thuê tự do.

Lợi dụng khoảng thời gian chị Đ. đi làm công nhân thường xuyên vắng nhà, Phú đã 12 lần giao cấu với con riêng của vợ. Đối tượng đe dọa cháu Q. không được kể chuyện này với ai.

Đến ngày 8/8/2018, cháu Q. kể cho mẹ nghe chuyện bị cha dượng nhiều lần giở trò đồi bại. Chị Đ. lập tức đưa con gái gửi tại nhà người quen, sau đó làm đơn trình báo công an hành vi của chồng.