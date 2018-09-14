9x hiếp dâm, đẩy bà cụ gần 80 tuổi xuống giếng: 'Bị cáo tự thấy mình không có quyền được sống'

Tin nóng 14/09/2018 15:11

Trong suốt phiên tòa, bị cáo im lặng trước nhiều câu hỏi của vị chủ tọa và bày tỏ mong muốn sớm được tử hình.

Hiếp dâm cụ bà gần 80 tuổi rồi ném xác xuống giếng

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Lực (SN 1993, ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người và Hiếp dâm. Vụ án rúng động nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội.

9x hiếp dâm, đẩy bà cụ gần 80 tuổi xuống giếng: 'Bị cáo tự thấy mình không có quyền được sống' - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Viết Lực - Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, sáng ngày 3/12/2016, sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Viết Lực đi bộ sang nhà ông Nguyễn Tiến Chinh (SN 1963, hàng xóm) để chơi.

Lúc này, ông Chinh đang ngồi uống rượu nên mời Lực uống cùng. Đến 11 giờ cùng ngày, Lực đi về nhà trong tình trạng chếnh choáng hơi men. Về tới sân nhà, Lực thấy bà Nguyễn Thị Gốt (SN 1940, là em ruột của ông nội Lực) đang cầm thúng và liềm cắt cỏ ở trong vườn nên mời vào nhà uống nước. 

Khi đưa cho cụ bà gần 80 tuổi ly nước, Lực nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà cụ. Lợi dụng lúc bà Gốt không để ý, Lực dùng dây thừng siết cổ nạn nhân bất tỉnh. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Lực thả bà cụ xuống giếng nước sau nhà.

Bà Gốt tỉnh lại và kêu cứu liền bị Lực dùng gạch, thớt gỗ ném xuống giếng nhằm bịt đầu mối. Tiếp đó, Lực ném dép và khăn của nạn nhân sang bãi đất trống nhà hàng xóm.

Trưa hôm đó, các con bà Gốt phát hiện mẹ mất tích nên tổ chức truy tìm. Đến 18 giờ cùng ngày, mọi người tìm thấy xác bà Gốt dưới giếng nhà Lực nên báo công an.

Còn Lực sau khi gây án đã bắt xe khách đi về bến xe Mỹ Đình. Chiều hôm đó, Lực thản nhiên rủ bạn đi hát karaoke, sau đó mượn tiền rồi bỏ trốn vào miền Nam và Tây Nguyên.

Đến ngày 2/8/2017, Lực quay về tỉnh Bắc Giang thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Bị cáo tự thấy mình không có quyền được sống

Ngày phiên tòa diễn ra, người thân của Lực không ai đến dự. Chỉ có người nhà nạn nhân là liên tục khóc thương cho bà cụ xấu số.

Trước nhiều câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo Lực chỉ biết im lặng. Lực thừa nhận mình dùng ma túy đá từ năm 2014. 

"Bị cáo bây giờ chỉ muốn chết. Lỗi lầm bị cáo gây ra cho bạn bè, gia đình là rất nhiều. Quá trình tạm giam, bị cáo chỉ mong sớm đến ngày này, chỉ mong Tòa tuyên bị cáo án tử hình.

Cuộc sống của bị cáo bây giờ, mỗi ngày trôi qua bị cáo đều cảm thấy dằn vặt lương tâm rất nhiều. Bị cáo thấy mình không có quyền được sống", Lực trình bày với HĐXX - theo Vietnamnet.

Khi được cho nói lời sau cùng, Lực một lần nữa thể hiện nguyện vọng được chết: "Bị cáo mong được tử hình. Bị cáo là không thể cải tạo được".

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo không còn khả năng giáo dục nên đề nghị mức phạt cao nhất là tử hình cho cả hai tội danh.

9x hiếp dâm, đẩy bà cụ gần 80 tuổi xuống giếng: 'Bị cáo tự thấy mình không có quyền được sống' - Ảnh 2
Bị cáo nhận án tử hình vì hành vi Giết người, Hiếp dâm - Ảnh: Internet

Sau khi xem xét, HDXX cho rằng hành vi của bị cáo là đi ngược lại đạo đức, nhân cách một con người, quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lực mức án tử hình tội Giết người; 5 năm tù tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

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