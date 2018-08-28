Bị chê nghèo và không có học thức, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong

Tin nóng 28/08/2018 18:20

Nam thanh niên khai rằng do bị bạn gái chê không có tiền lại chẳng có học thức nên ra tay đâm chết.

Hôm nay (28/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ quận 7), bạn gái của Linh.

Bị chê nghèo và không có học thức, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong - Ảnh 1

Bị bạn gái chê nghèo và không học thức, Nguyễn Văn Hoài Linh đã đâm người yêu tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra ban đầu, Hoài Linh và chị Thùy Trang có quan hệ yêu đương đã được một thời gian. Khuya 27/8, chị Trang gọi Linh sang một quán ăn gần chỗ mình làm để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, cả hai xảy ra to tiếng và xô xát. Chị Trang bỏ chạy thì bị Linh đuổi theo vào bên trong quán, dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Trang gục tại chỗ. Người dân lập tức khống chế Linh và đưa chị Trang đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp đó, Linh đã bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận nguyên nhân gây án.

Linh cho biết bản thân bức xúc vì bị bạn gái chê nghèo và không có học thức nên đâm cho hả giận.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

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