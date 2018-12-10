Hy hữu: Chồng rụng rời vì vợ đẻ sinh ba nhưng chỉ có một đứa là con mình

Trang QQ đưa tin sự việc hy hữu này xảy ra ở Trung Quốc. Vợ anh Trương sinh được 3 thiên thần nhỏ khiến anh rất hạnh phúc, yêu chiều vợ con hết mực. Tuy nhiên các bé càng lớn càng có nhiều nét không giống cha. Anh Trương nhận thấy mũi của các con đều thấp trong khi hai vợ chồng đều có mũi cao thanh thoát.

Câu chuyện những đứa trẻ sinh ba chỉ cùng mẹ chứ không cùng bố trong câu chuyện dưới đây chính là minh chứng cho câu nói "trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra". Người đàn ông hạnh phúc khôn xiết khi vợ sinh cho mình một lúc tận 3 đứa trẻ, thế nhưng thời gian trôi qua người này ngày càng ngờ vực ngoại hình các con không giống mình. Cuối cùng anh ta quyết định đi xét nghiệm ADN và khám phá ra bí mật động trời của vợ.

Mối nghi ngờ lớn dần khiến anh Trương bí mật mang mẫu vật của 3 cậu con trai đến viện làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Nhận tờ kết quả xét nghiệm ADN, người đàn ông ngã ngửa vì 3 đứa trẻ cùng một mẹ nhưng lại khác cha, chỉ 1 trong số đó là con ruột của anh.

Sự thật nghiệt ngã khiến anh Trương hoàn toàn suy sụp. Qua hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ khẳng định chắc nịch 3 đứa con mà anh nuôi dưỡng bấy lâu đều cùng một mẹ nhưng khác cha.

Số ca sinh ba khác cha cực kỳ hy hữu trên thế giới, chỉ có tỷ lệ 1/1.000.000 và anh Trương nằm trong số hiếm ấy. Trên thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 10 trường hợp như vậy.

Theo lý giải khoa học, vợ anh Trương đã rụng 3 trứng trong chu kỳ. Sau đó 3 trứng đã được thụ thai bởi tinh trùng của anh Trương cùng ít nhất 2 người đàn ông khác dẫn đến sự việc éo le trên.

Các bác sĩ an ủi rằng có thể chị vợ đi bơi ở bể bơi công cộng nên mới xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, anh Trương không tin và về nhà tra hỏi vợ nhiều lần. Bị gây áp lực, người phụ nữ đã thú nhận sự thật. Do anh Trương thường đi công tác xa nhà, chị vợ trẻ đẹp đang thời kỳ xuân sắc không chịu nổi cảnh cô đơn nên đã lên mạng tìm bạn tình và để xảy ra câu chuyện hy hữu này.

Thông thường, phụ nữ chỉ rụng 1 trứng trong mỗi chu kỳ, hiếm khi rụng 2 hay 3 trứng. Nếu quan hệ với nhiều người tại thời điểm rụng nhiều trứng như vậy thì sẽ có khả năng các bé sinh ra là con của các ông bố khác nhau.

Không rõ sau đó anh Trương và vợ đã giải quyết chuyện này ra sao, số phận 3 đứa trẻ sẽ đi về đâu. Tuy nhiên nhiều người vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm trước số phận quá "nhọ" của anh Trương vì bị vợ "cắm sừng" hết lần này đến lần khác.