Theo trang Nanguo Morning Post, một đứa trẻ 3 tuổi được người họ hàng phát hiện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự vì bị bỏ đói nhiều ngày , kế bên là thi thể của ông nội 66 tuổi đã qua đời đột ngột.

Sáng thứ 6 tuần trước (27/7), tại huyện Trung Điện (tỉnh Quảng Tây, Tung Quốc) xảy ra vụ việc thương tâm khiến người dân và giới chức trách địa phương rúng động.

Tò mò, bà Wei đẩy cửa bước vào và nhìn thấy người ông nằm gục trên nền nhà, đã tắt thở từ lâu. Kế bên là đứa cháu cũng đang ngất xỉu, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Bà Wei lập tức hô hoán hàng xóm sang giúp sức.

Bà Wei Jingyu (72 tuổi, chị họ của ông nội cậu bé) cho biết bà đã phát hiện sự việc khi sang nhà mượn đồ làm vườn. Bà Wei kể, bà gọi cửa mãi nhưng không có ai trả lời. Trong khi đó, tiếng nước vẫn chảy róc rách ở tầng hai của ngôi nhà.

Cậu bé 3 tuổi suýt chết vì đói do ông nội qua đời đột ngột - Ảnh: Nanguo Morning Post

Sau khi được uống sữa và nước muối loãng, cậu bé đã hồi tỉnh và khỏe hơn.

"Cậu bé thật may mắn quá. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ vài ngày trước nhưng vì công việc quá bận rộn nên không để ý", bà Wei Jiang - một người dân sống trong làng cho biết.

Một số người đoán rằng cậu bé đã uống nước máy để chống chọi với cơn đói trong suốt 5 ngày.

Nhiều người cho rằng cậu bé đã uống nước máy để chống chọi với cơn đói - Ảnh: Nanguo Morning Post

Theo nhà chức trách địa phương, mẹ của cậu bé này đã bỏ đi, còn người cha 25 tuổi thì làm việc ở Quảng Đông. Từ nhỏ cậu bé sống cùng ông nội trong căn nhà 2 tầng mà ông đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để xây nên.

Được biết, có khoảng 61 triệu trẻ em Trung Quốc thuộc các gia đình khó khăn được cha mẹ bỏ lại ở quê nhà để lên thành phố làm việc. Điều này phát sinh rất nhiều vấn đề nan giải, trường hợp của cậu bé trên chính là ví dụ điển hình.

Hiện các nhà cầm quyền ở Trung Quốc vẫn đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn nạn trên.