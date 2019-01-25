'Mây mưa' trong nhà nghỉ với 2 kiều nữ, cụ ông 72 tuổi nhẵn túi vì viên thuốc 'sung mãn'

Hai người phụ nữ lập mưu rủ bạn tình 72 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ, sau đó chuốc thuốc ngủ rồi cướp tài sản.

Ngày 24/1, TAND huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương (39 tuổi, ngụ số 3A1, khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 26/4/2018, ông Vũ Huy H. (SN 1947, ngụ phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh. TP Hải Phòng) trình báo công an về việc bị hai đối tượng Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hương (SN 1970, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng dùng thuốc ngủ dụ dỗ rồi chiếm đoạt tài sản.

Số tài sản bị mất bao gồm: 1 xe máy, 1 đăng ký xe máy, 1 thẻ căn cước công dân, 1 chứng minh nhân dân mang tên Vũ Huy H., 1 điện thoại di động và 100.000 đồng.

Ngày 27/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã bắt giữ Nguyễn Thị Phương cùng nhiều tang vật mang tên ông H.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương - Ảnh: Công an nhân dân

Phương khai nhận, khoảng đầu năm 2018, Hương và ông H. quen biết nhau. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, hai người hẹn hò "tâm sự" tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ. Việc này được lặp lại nhiều lần, mỗi khi "tâm sự" ông H. phải trả tiền cho Hương.

Tối 7/4/2018, Phương nói với Hương là đang cần tiền trả nợ. Hương liền gọi điện cho ông H. rủ quan hệ 3 người để "đổi gió".

Sáng hôm sau, Phương và Hương bàn nhau mua thuốc ngủ chuốc cho ông H. uống để chiếm đoạt tài sản. Khi đến nhà nghỉ, cụ ông tuổi cao sức yếu nên không thể "vui vẻ". Phương và Hương liền lấy 8 viên thuốc ngủ bỏ vào nước, nói đây là thuốc "sung mãn" rồi đưa ông H. uống. Khi cụ ông đã ngủ mê man, hai đối tượng liền lấy xe máy, ví tiền và điện thoại của ông H. rồi bỏ trốn.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Đối với Nguyễn Thị Hương hiện chưa xác định được lai lịch nên cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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