Thanh niên khai nhận có quan hệ yêu đương với nữ giáo viên dù cả hai đều đã yên bề gia thất. Trong những lần đi nhà nghỉ quan hệ, anh ta đã quay lại clip rồi dùng chúng uy hiếp người tình.

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Minh Tâm (SN 1988, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra hành vi dùng clip nóng tống tiền.

Nạn nhân là chị C.T.N. (SN 1979, trú xã Trung Hóa) giáo viên một trường trên địa bàn huyện Minh Hóa. Chị N. bị Hoàng Minh Tâm tống tiền với số tiền chiếm đoạt là 55 triệu đồng.

Cần tiền tiêu xài, Hoàng Minh Tâm dùng clip 'mây mưa' tống tiền nữ giáo viên - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 29/12, tại quán cà phê Sơn Ca thuộc Tiểu khu 9 (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang Hoàng Minh Tâm khi đối tượng này đang uy hiếp cô giáo N. để tống tiền.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, giữa đối tượng và cô giáo N. có quan hệ yêu đương nam nữ dù cả hai đều đã có gia đình ổn định, theo Báo Đất Việt. Cặp đôi nhiều lần hẹn nhau đi nhà nghỉ ân ái. Hai lần trong số đó, Tâm đã dùng điện thoại quay lại để giữ làm kỷ niệm.

Gần đây, nghề lái taxi của Tâm thu nhập không ổn định nên anh ta cần tiền tiêu xài. Tâm đã dùng những clip nóng giữa mình và cô giáo N. để uy hiếp tinh thần, bắt người tình phải đưa cho hắn 55 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip lên mạng.

Công an thu giữ nhiều tang vật ở hiện trường - Ảnh: Internet

Sợ chồng biết chuyện, cô giáo N. buộc phải làm theo lời Tâm. Khoảng 16 giờ 30 ngày 29/12, khi Tâm đang nhận tiền thì bị Công an huyện Minh Hóa bắt giữ cùng 55 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh niên quay clip 'mây mưa' với cô giáo trong nhà nghỉ rồi tống tiền Trong những lần quan hệ với nữ giáo viên ở nhà nghỉ, Tâm đã ghi lại cảnh ân ái rồi dùng những clip này tống tiền người tình.

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