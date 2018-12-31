Thanh niên quay clip 'mây mưa' với cô giáo trong nhà nghỉ rồi tống tiền

Trong những lần quan hệ với nữ giáo viên ở nhà nghỉ, Tâm đã ghi lại cảnh ân ái rồi dùng những clip này tống tiền người tình.

Chiều 30/12, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Tâm (SN 1988, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra hành vi dùng clip nóng tống tiền.

Nạn nhân là chị C.T.N. một giáo viên trên địa bàn huyện Minh Hóa. Chị N. bị Hoàng Minh Tâm tống tiền với số tiền chiếm đoạt là 55 triệu đồng.

Cần tiền tiêu xài, Hoàng Minh Tâm dùng clip 'mây mưa' tống tiền nữ giáo viên - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 29/12, tại quán cà phê Sơn Ca thuộc Tiểu khu 9 (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang Hoàng Minh Tâm khi đối tượng này đang uy hiếp cô giáo N. để tống tiền.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, giữa đối tượng và cô giáo N. có quan hệ yêu đương nam nữ. Cả hai nhiều lần hẹn nhau đi nhà nghỉ ân ái. Mỗi lần quan hệ, Tâm đều dùng điện thoại quay lại để giữ làm kỷ niệm. Gần đây, Tâm cần tiền tiêu xài nên đã dùng những clip đó uy hiếp tinh thần, bắt người tình phải đưa cho Tâm 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội.

Công an thu giữ nhiều tang vật ở hiện trường - Ảnh: Internet

Ấm ức vì bị tống tiền nhưng do sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên chị N. đã vay mượn đủ số tiền trên để đưa cho Tâm. Khi Tâm đang nhận tiền của nạn nhân thì bị lực lượng Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang cùng nhiều tang vật gồm: 55 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và một số vật dụng cá nhân khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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