Thành lén ghi lại cảnh 'mây mưa', bắt chị Hương đưa cho hắn 70 triệu đồng nếu không muốn bị tung clip lên mạng xã hội.

Chiều nay (1/12), Công an TP. Thái Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Trường Thành (39 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Thái Bình) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thành và chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) quen nhau qua mạng rồi nảy sinh tình cảm. Đáng nói, chị Hương là gái đã có chồng.

Ngày 19/10, Thành và chị Hương hẹn nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vũ Thư. Tại đây, cả hai đã đi quá giới hạn. Chị Hương không hề biết Thành đã lén đặt máy quay ghi lại toàn bộ cảnh ân ái giữa hai người.

Trong những lần hẹn hò tại nhà nghỉ, chị Hương không hề biết người tình đã lén đặt máy quay ghi lại cảnh ân ái giữa hai người - Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian sau, do sợ chồng phát hiện nên chị Hương đề nghị chấm dứt mối quan hệ, thay đổi số điện thoại nhằm cắt đứt với Thành.

Tuy nhiên, Thành không muốn chia tay, tìm gặp mẹ ruột của chị Hương và xin được số điện thoại mới của nạn nhân.

Tiếp đó, Thành dọa sẽ tung clip nóng của hai người lên mạng xã hội, gửi đến nơi làm việc và đưa cho chồng của chị Hương nếu chị không đưa cho hắn số tiền 70 triệu đồng.

Lo sợ bị tung ảnh nóng, chị Hương đã đồng ý đưa cho Thành 70 triệu đồng. Ngày 23/11, tại địa phận đường 10, thuộc xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình, khi Thành đang nhận tiền từ chị Hương thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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