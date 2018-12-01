Có chồng vẫn đi nhà nghỉ 'mây mưa' với người tình, cô gái cầu cứu vì bị tống tiền

Xã hội 01/12/2018 17:57

Thành lén ghi lại cảnh 'mây mưa', bắt chị Hương đưa cho hắn 70 triệu đồng nếu không muốn bị tung clip lên mạng xã hội.

Chiều nay (1/12), Công an TP. Thái Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Trường Thành (39 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Thái Bình) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thành và chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) quen nhau qua mạng rồi nảy sinh tình cảm. Đáng nói, chị Hương là gái đã có chồng.

Ngày 19/10, Thành và chị Hương hẹn nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vũ Thư. Tại đây, cả hai đã đi quá giới hạn. Chị Hương không hề biết Thành đã lén đặt máy quay ghi lại toàn bộ cảnh ân ái giữa hai người.

Có chồng vẫn đi nhà nghỉ 'mây mưa' với người tình, cô gái cầu cứu vì bị tống tiền - Ảnh 1
Trong những lần hẹn hò tại nhà nghỉ, chị Hương không hề biết người tình đã lén đặt máy quay ghi lại cảnh ân ái giữa hai người - Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian sau, do sợ chồng phát hiện nên chị Hương đề nghị chấm dứt mối quan hệ, thay đổi số điện thoại nhằm cắt đứt với Thành. 

Tuy nhiên, Thành không muốn chia tay, tìm gặp mẹ ruột của chị Hương và xin được số điện thoại mới của nạn nhân.

Tiếp đó, Thành dọa sẽ tung clip nóng của hai người lên mạng xã hội, gửi đến nơi làm việc và đưa cho chồng của chị Hương nếu chị không đưa cho hắn số tiền 70 triệu đồng.

Lo sợ bị tung ảnh nóng, chị Hương đã đồng ý đưa cho Thành 70 triệu đồng. Ngày 23/11, tại địa phận đường 10, thuộc xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình, khi Thành đang nhận tiền từ chị Hương thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Quay clip ân ái làm kỷ niệm, cô gái bị nhân tình tống tiền sau khi chia tay

Quay clip ân ái làm kỷ niệm, cô gái bị nhân tình tống tiền sau khi chia tay

Sau khi chia tay người yêu cùng tuổi, Tiến dùng những clip ân ái và ảnh khỏa thân để tống tiền bạn gái cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   dọa tung ảnh nóng tống tiền tống tiền bằng ảnh nóng tống tiền người tình đàn bà ngoại tình đàn bà phản bội chồng dọa tung clip sex

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày