Quay clip ân ái làm kỷ niệm, cô gái bị nhân tình tống tiền sau khi chia tay

Xã hội 12/11/2018 17:14

Sau khi chia tay người yêu cùng tuổi, Tiến dùng những clip ân ái và ảnh khỏa thân để tống tiền bạn gái cũ.

Trao đổi với báo chí vào ngày 12/11, Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Lương Quyết Tiến (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đắk Lắk, cư trú tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.L (sinh năm 1986, cư trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) có quan hệ yêu đương với đối tượng Lương Quyết Tiến. Cả hai thường hẹn nhau đi khách sạn để quan hệ. Mỗi lần như vậy, Tiến thường dùng điện thoại để quay lại cảnh nóng của cả hai với lý do để dành làm kỷ niệm.

Quay clip ân ái làm kỷ niệm, cô gái bị nhân tình tống tiền sau khi chia tay - Ảnh 1
Sau khi chia tay, Tiến dùng những clip quay làm kỷ niệm trước đó để tống tiền người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian gần đây, vì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên chị L. đề nghị chia tay, cắt đứt liên lạc với Tiến. Bực tức trước hành động của chị L., Tiến nhắn tin, gọi điện uy hiếp sẽ tung những clip nóng, ảnh khỏa thân của người yêu cũ lên mạng để tống tiền.

Vì lo sợ Tiến sẽ làm như những gì hắn ta nói nên chị L. đồng ý đưa tiền và báo công an.

Vào ngày 8/11, chị L. mang 5 triệu đến phòng trọ ở khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên để đưa cho Tiến. Khi Tiến đang nhận tiền thì công an ập vào bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận đã dùng clip nóng và ảnh khỏa thân để cưỡng đoạt tài sản của chị L.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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