Bị người yêu cũ gửi clip 'mây mưa' cho tình mới, cô gái trẻ uống thuốc diệt chuột vì quá xấu hổ

Tại phiên tòa, Triển khai thấy chị Hoa có người yêu mới nên ghen tức, muốn làm nhục và ép chị này phải chia tay nên đã gửi đoạn clip ân ái.

Mới đây, TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã đưa ra xét xử bị cáo Trịnh Quang Triển (SN 1998, trú ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) về tội Làm nhục người khác. Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2015, Triển và chị Hoa (SN 1998, trú ở huyện Thủy Nguyên) có quan hệ tình cảm yêu đương. Cả hai cũng nhiều lần quan hệ tình dục tự nguyện.

Mỗi khi ân ái, Triển đều giấu chị Hoa ghi lại cảnh "tình cảm" giữa hai người. Sau khi biết, chị Hoa đã xóa đi một số clip. Số video còn lại Triển nhanh tay lưu vào máy tính cá nhân. Bị người yêu cũ gửi clip nóng cho bạn trai hiện tại, cô gái trẻ quá xấu hổ nên uống thuốc diệt chuột - Ảnh minh họa: Internet Một thời gian sau do xảy ra mâu thuẫn, Triển và chị Hoa chia tay. Tuy nhiên Triển đã lập một số Facebook ảo kết bạn với chị Hoa để tiếp tục theo dõi cuộc sống của chị. Qua đó Triển biết được chị Hoa đã có người yêu mới là anh Cao.

Đến tháng 2/2018, Triển dùng Facebook ảo gửi những clip ân ái giữa mình và chị Hoa cho anh Cao kèm tin nhắn: "Người yêu của mày đây này". Khi bị anh Cao gặng hỏi, chị Hoa đã kể lại chuyện cũ. Có lẽ do quá xấu hổ nên ngày 27/2/2018, cô gái trẻ đã viết thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc diệt chuột tự tử. May mắn là người nhà đã phát hiện kịp thời và lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hay tin bạn gái cũ uống thuốc diệt chuột, Triển lập tức xóa tin nhắn và đoạn clip trong máy tính, đồng thời khóa Facebook trốn tránh. Tuy nhiên, gia đình chị Hoa đã gửi đơn tố cáo đến công an. Đến ngày 20/9, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trịnh Quang Triển. Nam thanh niên làm nhục người yêu bằng clip ân ái lãnh 24 tháng tủ giam - Ảnh: ANTĐ Tại phiên xét hỏi, Triển khai thấy chị Hoa có người yêu mới nên ghen tức, muốn làm nhục bạn gái cũ, ép chị này phải chia tay nên đã gửi đoạn clip ân ái. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Triển đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của chị Hoa. Việc chị Hoa tự tử nhưng không chết là do được cấp cứu kịp thời. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Trịnh Quang Triển mức án 24 tháng tù giam về tội Làm nhục người khác. *tên nạn nhân đã được thay đổi

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