Liên quan đến vụ việc người người mẹ cho hai con uống sữa pha thuốc diệt cỏ khiến bé trai 4 tuổi tử vong, sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của chị L.T.S và con gái đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên người mẹ đang hoảng loạn tinh thần vì quá đau buồn.

Người nhà chị L.T.S (sinh năm 1980) cho biết hiện sức khỏe của chị S. và bé V.T.T (9 tuổi, con gái chị S.) đã có nhiều diễn biến tích cực. Tuy nhiên, vì quá đau buồn nên tinh thần của chị S. còn rất hoảng loạn, theo Gia đình & xã hội.

Sức khỏe chị S. đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn rất yếu - Ảnh: Internet

Em trai chị S. cho biết chị là một người sống nội tâm, ít khi chia sẻ với ai. Không ai ngờ chỉ vì giận chồng mà chị lại hành động như vậy. Bây giờ gia đình chỉ có thể cố gắng cứu sống hai mẹ con.

Hiện tại, mọi người trong gia đình đều lo lắng không biết tương lai chị S. sẽ sống như thế nào khi con thì đứa mất, đứa nằm viện, bản thân lại bị ngộ độc nặng nằm một chỗ.

Bé T. vẫn chưa biết tin em trai đã mất - Ảnh: Internet

Gia đình cũng cho biết thêm, hiện sức khỏe bé T. đã ổn định. Em đã có thể ăn uống bình thường, trò chuyện với mọi người xung quanh. Tuy nhiên hiện em vẫn phải nằm theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu. Trong vài ngày tới, nếu sức khỏe của em có tiến triển tốt thì có thể xuất viện trở về nhà điều trị tiếp.

Được biết, người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm vẫn thường xuyên đến nhà chị S. thăm hỏi, giúp đỡ. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 19 giờ ngày 28/10, chị L.T.S và chồng là anh V.Đ.C (sinh năm 1978, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống. Sau đó, chị cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người thân và hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vì ngộ độc quá nặng, bé V.Đ.T (4 tuổi) qua đời vào ngày 31/10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-cho-hai-con-uong-sua-pha-thuoc-diet-co-tinh-than-nguoi-me-hoang-loan-sau-khi-con-trai-qua-doi-302951.html