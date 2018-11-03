Trong lúc cãi nhau với bạn trai trên cầu Liêm Chính (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), cô gái trẻ đã trèo qua thành cầu nhảy xuống sông tự tử. Được biết nạn nhân đang mang thai 4 tuần.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (3/11), trong lúc cãi nhau với bạn trai, cô gái đã nhảy xuống cầu Liêm Chính, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Chiếc xe máy nạn nhân được bạn trai chở trước khi tự tử - Ảnh: Internet

Ông Đỗ Bằng Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liêm Chính xác nhận với Saostar rằng tại địa bàn có xảy ra sự việc trên. Nạn nhân là T.Đ.T.A (sinh năm 1999, quê Nam Định).

Ông Hiền còn cho biết thêm, đến hơn 13 giờ cùng ngày cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Người bạn trai đi cùng T.A đã được công an phường đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này xác nhận hai người có quan hệ tình cảm. Vì mâu thuẫn nên khi đi đến cầu thì cô gái nhảy xuống sông tự tử. Thấy vậy, chàng trai định nhảy xuống cứu bạn gái nhưng bị người dân xung quanh ngăn cản vì không biết bơi.

Sự việc thu hút rất đông người dân đến xem - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và tìm kiếm nạn nhân.

Trong cặp sách của cô gái, công an thu được tờ phiếu khám xác định nạn nhân mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đã thuê đội thợ lặn chuyên nghiệp để tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân.

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