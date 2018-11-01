Gia cảnh cùng cực của người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa tự tử cùng hai con nhỏ

Xã hội 01/11/2018 21:51

Sau khi cãi vã với chồng, chị S. đã dại dột pha thuốc diệt cỏ vào sữa rồi tự tử cùng hai con nhỏ. Hiện cháu bé 4 tuổi đã không qua khỏi, còn cháu bé 9 tuổi hiện vẫn đang lọc máu tại bệnh viện.

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Quảng Hải, (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc chị Lê Thị S. (SN 1980, xã Quảng Hải) cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 28/10, chị S. xảy ra mâu thuẫn với chồng, nên đã dùng thuốc diệt cỏ pha cùng với sữa, sau đó cùng 2 con nhỏ (một cháu 9 tuổi, một cháu 4 tuổi) uống với mục đích tự tử.

Sau khi uống xong, người thân đã phát hiện và nhanh chóng đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, hai cháu nhỏ đã được đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, còn chị S. ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình chị S. rất khó khăn, hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Chính quyền đang kêu gọi nguời dân địa phương cùng các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ để cứu chữa các nạn nhân.

Gia cảnh cùng cực của người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa tự tử cùng hai con nhỏ - Ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Saostar

Chị H. (cháu họ của chị S.) cho biết, bé trai 4 tuổi đã không qua khỏi và được bố đưa về nhà lo hậu sự, còn bé gái 9 tuổi vẫn đang lọc máu tại bệnh viện.

Tới hiện tại, cô bé 9 tuổi vẫn chưa biết em trai đã mất, người nhà phải nói dối bác sĩ chuyển em sang phòng khác để tiếp tục điều trị. Từ lúc nằm viện, bé gái vẫn luôn miệng nói thương bố mẹ, thương em khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Gia cảnh cùng cực của người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa tự tử cùng hai con nhỏ - Ảnh 2
Sau khi xảy ra vụ việc, hai bên nội ngoại thay nhau chăm sóc mẹ con nạn nhân - Ảnh: Saostar

Sau nhiều ngày điều trị, chị S. đã được bác sĩ cho xuất viện, dù người rất mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, bác sĩ cũng không tiên lượng trước được điều gì, vì uống thuốc diệt cỏ thường không ảnh hưởng đến não, nhưng nó lại phá hủy nội tạng về lâu dài.

Cũng theo người thân, trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng chị S. thỉnh thoảng xảy ra cãi vã, xô xát. Tuy nhiên chưa quá đáng đến mức phải đưa nhau ra chính quyền hay nhờ công an can thiệp. Gia đình đoán chị S. cảm thấy tuyệt vọng nên muốn các con cùng chết, sợ bỏ lại các cháu sẽ khổ.

Gia đình có 3 con nhỏ, công việc lại không ổn định, chị S. làm ruộng còn chồng làm phụ xây nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Khi sự việc xảy ra quá bất ngờ, gia đình lại không có tiền tiết kiệm.

Tính đến nay, sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện số tiền viện phí gia đình phải đóng đã gần 100 triệu đồng. Gia đình rất lo lắng cho những ngày kế tiếp. Mong muốn lớn nhất hiện tại là làm sao cứu được tính mạng của 2 mẹ con, để gia đình có thể vượt qua nỗi đau, làm lại từ đầu.

Mọi tấm lòng giúp đỡ của quý độc giả xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hương (chị họ 2 cháu) - SĐT: 0969207515

Hoặc đến trực tiếp phòng 410 - Khoa Hồi sức tích cực (BV Nhi Trung ương). Hỏi bệnh nhi: Viên Thị Thùy Trang (9 tuổi)

Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình

Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình

Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ đã cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

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