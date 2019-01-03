Dỗ mãi không nín, bé 19 tháng tuổi bị cô giáo đánh sưng mặt phải nhập viện

Xã hội 03/01/2019 21:54

Bé trai khóc lớn trong giờ ngủ trưa, cô giáo dỗ mãi không được nên dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé.

Sáng 3/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã đình chỉ công tác đối với cô Võ Thị Kim Huệ, giáo viên Nhà trẻ Trinh Vương (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP. Vĩnh Long) do có hành vi đánh bé trai 19 tháng tuổi nhập viện.

Dỗ mãi không nín, bé 19 tháng tuổi bị cô giáo đánh sưng mặt phải nhập viện - Ảnh 1

Bé trai 19 tháng tuổi bị cô giáo đánh sưng tím mặt mày - Ảnh: VOV

Nạn nhân là bé trai Nguyễn Q.H. (19 tháng tuổi, ở phường 4, TP. Vĩnh Long). Hiện bé trai đang được điều trị và ổn định tâm lý tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/1, anh Nguyễn T.C. (cha của bé H.) đến đón con như thường lệ, đến nơi thì phát hiện mặt con trai bị sưng tím. Cô giáo Võ Thị Kim Huệ giải thích rằng bé H. bị té cầu thang. Sau khi đưa con về nhà, vợ chồng anh C. thấy vết thương lạ nên mới quay lại trường nói chuyện với cô Huệ. Tại đây, cô Huệ một mực khẳng định bé trai té cầu thang. Không đồng ý với lời giải thích này, vợ chồng anh C. trình báo cơ quan chức năng.

Dỗ mãi không nín, bé 19 tháng tuổi bị cô giáo đánh sưng mặt phải nhập viện - Ảnh 2
Hiện cô giáo đã bị đình chỉ, chờ xử lý theo quy định - Ảnh: VOV

Tại cơ quan công an, cô Huệ đã khai nhận hành vi sai trái của mình. Vào khoảng 12 giờ ngày 2/1, cháu H. đang ngủ bỗng nhiên thức dậy khóc rất to, dỗ mãi bé cũng không nín, trái lại càng khóc to hơn khiến các cháu khác đều giật mình thức dậy. Bực mình nên cô Huệ dùng tay tát nhiều cái vào mặt cháu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã đến bệnh viện thăm hỏi gia đình cháu bé, đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long xử lý nghiêm trường hợp này.

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