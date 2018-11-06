Nói chuyện ồn ào, cô giáo ở TPHCM bắt học sinh tiểu học tự tát vào mặt mình 32 cái

Xã hội 06/11/2018 00:50

Khi nói chuyện ồn ào trong lớp, cô giáo bắt em thứ nhất tự tát mình 2 cái, em thứ hai tự tát 4 cái, cứ thế em tiếp theo phải cộng thêm 2 cái… Có em phải tự tát đến 32 cái. Mặt khác, cô chủ nhiệm cũng dùng nhiều lời nói không hay để la mắng học trò.

Do đã nhắc nhở nhiều lần nhưng một số em vẫn nói chuyện riêng trong lớp nên một cô giáo ở Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TPHCM) đã phạt học sinh bằng cách bắt học sinh tự tát vào mặt mình. Vụ việc khiến nhiều người đặc biệt là các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Nói chuyện ồn ào, cô giáo ở TPHCM bắt học sinh tiểu học tự tát vào mặt mình 32 cái - Ảnh 1

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Trước đó, một số phụ huynh đã phản ánh đến ban giám hiệu nhà trường việc cô giáo chủ nhiệm lớp 5/2, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn có cách phạt ''kỳ lạ'' đối với những em học sinh nói chuyện riêng.

Theo đó, em thứ nhất sẽ tự tát mình 2 cái, em thứ hai tự tát 4 cái, cứ thế em tiếp theo phải cộng thêm 2cái… Có em phải tự tát đến 32 cái. Mặt khác, cô chủ nhiệm cũng dùng nhiều lời nói không hay để la mắng học trò.

Thông tin phản ánh của phụ huynh đã được nhà trường xác minh là chính xác. Hiện ban giám hiệu đã báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT quận và tạm đình chỉ việc đứng lớp của cô giáo trên. Đồng thời, nhà trường sẽ đưa vụ việc ra hội đồng kỷ luật vào ngày 6/11 sắp tới.

Theo Pháp luật TPHCM, một nhân viên tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn cho biết cô giáo trong vụ việc là giáo viên dạy giỏi. Hành động của cô giáo có thể chỉ nhằm răn đe vì nhắc nhở mãi mà các em học sinh không nghe. Từ hôm xảy ra sự việc, nữ giáo viên tỏ ra rất sốc, không làm việc được.

Chiều 5/11, Phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết đã nắm sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Nhà trường đã đình chỉ cô giáo trong một thời gian nhất định để xem xét xử lý về hành vi phản sư phạm của cô. 

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