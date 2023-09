Vào tháng 4/2016, phụ huynh của 3 em học sinh đến cơ quan công an tố giác hành vi của Chung. Trong số 3 học sinh có em Lê Thị H.

Sau khi bị tố cáo, Chung (áo trắng góc trái) vẫn đăng trường giảng dạy - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Công an huyện Nam Giang lập tức vào cuộc điều tra. Trong quá trình thu thập chứng cứ và lấy lời khai, công an huyện nhận thấy vụ việc quá nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý.

Các đơn vị chức năng đã đưa các em đi trưng cầu giám định. Tuy nhiên, khi vụ án đang được điều tra, chưa có kết quả thì em H. đột ngột tử vong do bạo bệnh vào tháng 6/2016.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Hiệu trưởng trường Tiểu học Zơ Nông (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, H. tử vong do bệnh sốt xuất huyết não.

Trước đó, em H. bị đau đầu và sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán em bị sốt xuất huyết não nặng. Sau 10 ngày điều trị, H. đã qua đời khiến gia đình và các thầy cô vô cùng đau lòng.

Đến tháng 8/2017, Chung chính thức bị bắt giữ. Kết quả giám định pháp y cho thấy, 3 em học sinh nói trên đã bị xâm hại tình dục, bị tổn thương tâm lý dẫn đến thường xuyên hoang mang, lo sợ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Quang Chung - Ảnh: Internet

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Chung là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là thầy giáo lại nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại với các em học sinh còn rất nhỏ của mình, thậm chí còn cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Chung 24 năm tù giam về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.