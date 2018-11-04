Số phận nghiệt ngã của bé gái lớp 3 bị thầy giáo dạy đạo đức hiếp dâm

Xã hội 04/11/2018 10:56

Sau khi tố cáo hành vi của thầy giáo, bé gái lớp 3 bất ngờ qua đời khiến gia đình và mọi người hết sức đau lòng.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (51 tuổi, cựu giáo viên dạy môn Đạo đức kiêm Tổng phụ trách đội trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) ra xét xử về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô trẻ em.

Cuối cùng, tội ác đã phải trả giá, Chung bị tuyên phạt 24 năm tù giam. Thế nhưng nỗi đau thể xác và tâm hồn của những đứa trẻ bị Chung xâm hại có lẽ sẽ ám ảnh chúng suốt cả cuộc đời.

Số phận nghiệt ngã của bé gái lớp 3 bị thầy giáo dạy đạo đức hiếp dâm - Ảnh 1
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Quang Chung - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Vào tháng 4/2016, phụ huynh của 3 em học sinh đến cơ quan công an tố giác hành vi của Chung. Trong số 3 học sinh có em Lê Thị H.

Theo đơn tố cáo của phụ huynh em này, Chung nhiều lần gọi em vào phòng làm việc riêng sau giờ học. Hắn để các em sử dụng máy tính có mở sẵn phim "đen". Tại đây, Chung thực hiện hành vi đồi bại với em H.

Số phận nghiệt ngã của bé gái lớp 3 bị thầy giáo dạy đạo đức hiếp dâm - Ảnh 2

Sau khi bị tố cáo, Chung (áo trắng góc trái) vẫn đăng trường giảng dạy - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Công an huyện Nam Giang lập tức vào cuộc điều tra. Trong quá trình thu thập chứng cứ và lấy lời khai, công an huyện nhận thấy vụ việc quá nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý.

Các đơn vị chức năng đã đưa các em đi trưng cầu giám định. Tuy nhiên, khi vụ án đang được điều tra, chưa có kết quả thì em H. đột ngột tử vong do bạo bệnh vào tháng 6/2016.

Số phận nghiệt ngã của bé gái lớp 3 bị thầy giáo dạy đạo đức hiếp dâm - Ảnh 3

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Hiệu trưởng trường Tiểu học Zơ Nông (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, H. tử vong do bệnh sốt xuất huyết não.

Trước đó, em H. bị đau đầu và sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán em bị sốt xuất huyết não nặng. Sau 10 ngày điều trị, H. đã qua đời khiến gia đình và các thầy cô vô cùng đau lòng.

Đến tháng 8/2017, Chung chính thức bị bắt giữ. Kết quả giám định pháp y cho thấy, 3 em học sinh nói trên đã bị xâm hại tình dục, bị tổn thương tâm lý dẫn đến thường xuyên hoang mang, lo sợ.

Số phận nghiệt ngã của bé gái lớp 3 bị thầy giáo dạy đạo đức hiếp dâm - Ảnh 4
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Quang Chung - Ảnh: Internet

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Chung là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là thầy giáo lại nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại với các em học sinh còn rất nhỏ của mình, thậm chí còn cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Chung 24 năm tù giam về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

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Thầy giáo dạy Đạo đức hại đời 3 học sinh tiểu học: Đồng nghiệp tiết lộ điều bất ngờ

Khi biết tin đồng nghiệp của mình hiếp dâm 3 học sinh, nhiều thầy cô ở trường tiểu học Zơ Nông vô cùng bất ngờ. Trong mắt họ, thầy Chung là người nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác và rất thương học sinh.

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