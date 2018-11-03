Thầy giáo dạy Đạo đức hại đời 3 học sinh tiểu học: Đồng nghiệp tiết lộ điều bất ngờ

Khi biết tin đồng nghiệp của mình hiếp dâm 3 học sinh, nhiều thầy cô ở trường tiểu học Zơ Nông vô cùng bất ngờ. Trong mắt họ, thầy Chung là người nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác và rất thương học sinh.

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1969, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) 24 năm tù giam về tội hiếp dâm và dâm ô trẻ em. Theo kết luận của TAND, Chung đã lợi dụng cương vị của mình (thầy giáo dạy bộ môn Đạo đức, tổng phụ trách đội) để gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp để giở trò đồi bại.

Chung được các đồng nghiệp nhận xét là nhiệt tình, mặc dù nghiêm khắc nhưng rất yêu thương học sinh - Ảnh: Internet Kết quả điều tra cho thấy Chung đã truy cập 968 đường link trên các trang web khiêu dâm. Mỗi lần giở trò đồi bại với các em học sinh, gã đều mở phim nhạy cảm cho các em xem và đe dọa không được kể lại sự việc với ai. Vào thời điểm phát hiện vụ việc, các đồng nghiệp của Chung đều vô cùng bất ngờ vì trong công tác hằng ngày, Chung tỏ ra là người nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác và rất yêu thương học sinh, luôn quan tâm đến hoàn cảnh từng em. Đối với những hoàn cảnh học sinh khó khăn, Chung còn thường xuyên vận động gia đình, bạn bè ủng hộ, theo Trí thức trẻ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tháng 4/2016, gia đình 3 học sinh lớp 1 và lớp 3 tại trường tiểu học Zơ Nông đã viết đơn tố cáo thầy giáo Nguyễn Quang Chung gửi đến cơ quan công an huyện Nam Giang về hành vi dâm ô, hiếp dâm trẻ em. Nguyễn Quang Chung bị tòa tuyên án 24 năm tù giam về tội dâm ô và hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet Theo đó, từ đầu năm học 2015 đến tháng 3/2016, lợi dụng cương vị là giáo viên dạy môn Đạo đức và tổng phụ trách đội trường tiểu học Zơ Nông, trong giờ giải lao Chung đã gọi các em lên phòng làm việc riêng để giở trò đồi bại. Các nạn nhân sau đó đã kể lại sự việc với gia đình khiến người nhà bức xúc và làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Khi sự việc bại lộ, đối tượng này không chỉ đến từng nhà của nạn nhân yêu cầu rút đơn tố cáo mà còn hăm dọa sẽ kiện ngược lại.

Thầy giáo dạy Đạo đức ở Quảng Nam mở phim nhạy cảm, hiếp dâm 3 học sinh tiểu học Lợi dụng là giáo viên dạy môn Đạo đức và Tổng phụ trách đội, Chung nhiều lần gọi 3 học sinh nữ vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao để thực hiện hành vi đồi bại.

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