Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, cha hiếp dâm con gái ruột nhiều lần đến mang thai

Tin nóng 27/10/2018 14:37

Lợi dụng vợ vắng nhà vì đi làm ăn xa, Mùi đã nhiều lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình. Khi phát hiện thì cháu bé đã mang thai 5 tháng.

Hôm nay (27/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vi Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân là cháu Hảo (14 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi), con gái ruột của Mùi. Hiện cháu bé đã mang thai được 5 tháng.

Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, cha hiếp dâm con gái ruột nhiều lần đến mang thai - Ảnh 1

Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, Mùi đã nhiều lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình khiến cháu bé mang thai - Ảnh: Thời Đại

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.N. (36 tuổi, vợ của Mùi) sau một thời gian đi làm ăn xa trở về thì nghe hàng xóm xôn xao việc con gái lớn của chị là bé Hảo có biểu hiện mang thai.

Chị N. vội đưa con gái đến trạm y tế xã thăm khám thì bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo bé Hảo đã mang thai được 5 tháng.

Gặng hỏi mãi, chị N. chết lặng khi nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc. Khi mẹ vắng nhà, cháu Hảo đã nhiều lần bị bố ruột khống chế, giở trò đồi bại. Cháu bé bị bố đe dọa nên không dám kể lại với ai. 

Nhận tin báo tin báo từ người dân địa phương, Công an xã Châu Lý đã có mặt làm rõ vụ việc. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Quỳ Hợp để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng Vi Văn Mùi đã bị triệu tập ngay sau đó.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến nay, lợi dụng vợ vắng nhà, Mùi đã nhiều lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình khiến cháu bé mang thai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiếp dâm xong, nam thanh niên cho nạn nhân tiền rồi tâm sự 'là bạn của chồng'

Hiếp dâm xong, nam thanh niên cho nạn nhân tiền rồi tâm sự 'là bạn của chồng'

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo còn ngồi lại tâm sự, tự xưng là bạn của chồng nạn nhân rồi xin số điện thoại để liên lạc.

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