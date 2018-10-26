Hiếp dâm xong, nam thanh niên cho nạn nhân tiền rồi tâm sự 'là bạn của chồng'

Xã hội 26/10/2018 15:08

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo còn ngồi lại tâm sự, tự xưng là bạn của chồng nạn nhân rồi xin số điện thoại để liên lạc.

Hôm nay (26/10), TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tất (27 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ). Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã gửi đơn kháng cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 23 giờ 50 ngày 28/2/2018, sau khi nhậu về Tất đi ngang nhà chị H. ở cùng xóm. Thấy chị H. đang ngủ cùng hai con trong mùng nên nảy sinh ý định đồi bại.

Tất lẻn vào nhà rồi chui vào mùng ôm chị H. Nạn nhân tỉnh lại, đẩy Tất ra và chống cự quyết liệt nhưng bị Tất khống chế, đe dọa nếu la lên sẽ giết chết. Chị H. lo cho tính mạng hai con nên đành để cho y thực hiện hành vi đồi bại.

Hiếp dâm xong, nam thanh niên cho nạn nhân tiền rồi tâm sự 'là bạn của chồng' - Ảnh 1
Sau khi hiếp dâm chị H., Tất tự xưng là bạn của chồng chị, cho tiền rồi bỏ đi - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tất còn ở lại ngồi nói chuyện với bị hại. Tất kể rằng mình là bạn của chồng chị H., sau đó xin số điện thoại của nạn nhân để "liên lạc sau". Trước khi bỏ đi, Tất móc trong túi đưa cho chị H. 280.000 đồng. Ngay sau đó, nạn nhân đã tới trụ sở công an trình báo. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, công an đã bắt giữ Tất để điều tra.

Trước đó vào năm 2014, Nguyễn Văn Tất bị TAND huyện Phong Điền xử phạt 4 năm tù cũng về tội hiếp dâm.

Căn cứ vào cáo trạng, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tất sáu năm chín tháng tù về tội Hiếp dâm.

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