Lạnh người với lời khai của nghi can sát hại gái bán dâm, cướp tài sản: Muốn quan hệ mỗi ngày nhưng không muốn đưa tiền

Tin nóng 25/10/2018 17:13

Nghi can đề nghị mua dâm hàng ngày nhưng không muốn đưa tiền trước. Vì cô gái không chịu, gã dùng dao đâm chết nạn nhân rồi cướp tài sản.

Hôm nay (25/10), Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Danh (sinh năm 1982, quê Bến Tre) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Lạnh người với lời khai của nghi can sát hại gái bán dâm, cướp tài sản: Muốn quan hệ mỗi ngày nhưng không muốn đưa tiền - Ảnh 1
Danh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Nạn nhân là chị T.T.V (sinh năm 1990, quê Quảng Nam, ngụ quận Tân Bình, hành nghề mại dâm).

Theo lời khai của Danh, vào ngày 21/10, đối tượng này gặp chị V. tại công viên Phú Lâm (quận 6). Cả hai thỏa thuận mua bán dâm. Đến trưa ngày 23/10, Danh gọi điện cho chị V. hẹn gặp ở nhà nghỉ để mua dâm.

Sau khi quan hệ, Danh đề nghị sẽ mua dâm chị V. mỗi ngày. Chị V. đồng ý nhưng yêu cầu Danh đưa tiền trước theo ngày nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Danh dùng con dao có sẵn trong phòng đâm hai nhát vào cổ nạn nhân. Gây án xong, đối tượng này bình thản đi xuống trả phòng, bắt xe buýt lên bến xe miền Đông.

Lạnh người với lời khai của nghi can sát hại gái bán dâm, cướp tài sản: Muốn quan hệ mỗi ngày nhưng không muốn đưa tiền - Ảnh 2
Số trang sức Danh cướp của nạn nhân, tuy nhiên số vòng vàng này chỉ là vàng giả - Ảnh: Internet

Tại đây, Danh bán điện thoại của nạn nhân với giá 300 nghìn đồng rồi đón xe về tỉnh Bình Phước. Vì không còn tiền tiêu xài, gã trộm xe máy của người dân thì bị bắt quả tang.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Danh là nghi phạm sát hại chị V. tại Bình Tân nên đã chuyển giao đối tượng theo thẩm quyền.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   giết người cướp tài sản

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