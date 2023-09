Hôm nay (23/10), Thượng tá Vũ Xuân Tiếu - Phó Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đang phối hợp với Công an huyện Hàm Tân khẩn trương làm rõ vụ việc một thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích và hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi.

Gã thanh niên đánh mù mắt nữ sinh 15 tuổi để hiếp dâm trong nghĩa trang - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Thượng tá Tiếu cho biết, hiện em H. (15 tuổi, tên nạn nhân thay đổi), học sinh lớp 10 trường THPT Hàm Tân đã được chuyển vào một bệnh viện lớn ở TPHCM để tiếp tục điều trị. Người nhà cho biết do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã không thể cứu được mắt trái của H., đành phải cắt bỏ.