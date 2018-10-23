Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nữ sinh 15 tuổi, gã thanh niên cho quá giang xe, sau đó chở vào nghĩa trang đánh mù mắt định giở trò đồi bại.

Hôm nay (23/10), Thượng tá Vũ Xuân Tiếu - Phó Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đang phối hợp với Công an huyện Hàm Tân khẩn trương làm rõ vụ việc một thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích và hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi. Gã thanh niên đánh mù mắt nữ sinh 15 tuổi để hiếp dâm trong nghĩa trang - Ảnh: Pháp luật TPHCM Thượng tá Tiếu cho biết, hiện em H. (15 tuổi, tên nạn nhân thay đổi), học sinh lớp 10 trường THPT Hàm Tân đã được chuyển vào một bệnh viện lớn ở TPHCM để tiếp tục điều trị. Người nhà cho biết do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã không thể cứu được mắt trái của H., đành phải cắt bỏ.

Pháp luật TPHCM đưa tin, chiều 19/10, nữ sinh H. (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) và bạn cùng lớp bị trễ chuyến xe buýt để về nhà do trời mưa lớn. Hai em quyết định đi bộ về nhà. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy tiếp cận hai nữ sinh, nói cho quá giang xe. Do cả tin nên hai nữ sinh đồng ý để thanh niên này chở về. Khi xe đến xã Tân Hà, bạn của V. xuống xe vào nhà. Khi chỉ còn một mình V. trên xe, gã thanh niên tăng tốc chạy rất nhanh. Khi ngang qua nhà, V. yêu cầu xuống xe nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục chạy về hướng thị xã La Gi rồi rẽ vào nghĩa trang Tân Tạo (Tân An, La Gi) mặc cho nữ sinh hết lời van xin.

Khi đến nghĩa trang, gã thanh niên khống chế, đánh đập định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt. Không thực hiện được hành vi đồi bại, gã thanh niên đã nhặt một cục đá dưới đất đập nhiều nhát vào mặt V. khiến nữ sinh ngất xỉu rồi bỏ đi. Lúc tỉnh dậy giữa nghĩa trang, V. đã cố gắng bò ra đường kêu cứu. Sau đó nạn nhân được một cô giáo ở gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu. Thầy cô giáo ở trường cho biết V. là một học sinh ngoan ngoãn và chăm học. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cha mẹ đều làm mướn. Khi con gái gặp nạn, cha mẹ đã phải vay mượn nhiều nơi để chữa trị vết thương cho V. Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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