Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị gã thanh niên đánh mù mắt để hiếp dâm trong nghĩa trang

Tin nóng 23/10/2018 15:58

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nữ sinh 15 tuổi, gã thanh niên cho quá giang xe, sau đó chở vào nghĩa trang đánh mù mắt định giở trò đồi bại.

Hôm nay (23/10), Thượng tá Vũ Xuân Tiếu - Phó Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đang phối hợp với Công an huyện Hàm Tân khẩn trương làm rõ vụ việc một thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích và hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị gã thanh niên đánh mù mắt để hiếp dâm trong nghĩa trang - Ảnh 1
Gã thanh niên đánh mù mắt nữ sinh 15 tuổi để hiếp dâm trong nghĩa trang - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Thượng tá Tiếu cho biết, hiện em H. (15 tuổi, tên nạn nhân thay đổi), học sinh lớp 10 trường THPT Hàm Tân đã được chuyển vào một bệnh viện lớn ở TPHCM để tiếp tục điều trị. Người nhà cho biết do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã không thể cứu được mắt trái của H., đành phải cắt bỏ.

Pháp luật TPHCM đưa tin, chiều 19/10, nữ sinh H. (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) và bạn cùng lớp bị trễ chuyến xe buýt để về nhà do trời mưa lớn. Hai em quyết định đi bộ về nhà. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy tiếp cận hai nữ sinh, nói cho quá giang xe. Do cả tin nên hai nữ sinh đồng ý để thanh niên này chở về.

Khi xe đến xã Tân Hà, bạn của V. xuống xe vào nhà. Khi chỉ còn một mình V. trên xe, gã thanh niên tăng tốc chạy rất nhanh. Khi ngang qua nhà, V. yêu cầu xuống xe nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục chạy về hướng thị xã La Gi rồi rẽ vào nghĩa trang Tân Tạo (Tân An, La Gi) mặc cho nữ sinh hết lời van xin.

Khi đến nghĩa trang, gã thanh niên khống chế, đánh đập định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt. Không thực hiện được hành vi đồi bại, gã thanh niên đã nhặt một cục đá dưới đất đập nhiều nhát vào mặt V. khiến nữ sinh ngất xỉu rồi bỏ đi.

Lúc tỉnh dậy giữa nghĩa trang, V. đã cố gắng bò ra đường kêu cứu. Sau đó nạn nhân được một cô giáo ở gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu.

Thầy cô giáo ở trường cho biết V. là một học sinh ngoan ngoãn và chăm học. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cha mẹ đều làm mướn. Khi con gái gặp nạn, cha mẹ đã phải vay mượn nhiều nơi để chữa trị vết thương cho V. 

Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đồng Tháp: Bắt khẩn cấp thiếu niên 17 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhiều lần

Đồng Tháp: Bắt khẩn cấp thiếu niên 17 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhiều lần

Sau khi dụ dỗ bé gái 12 tuổi đi chơi, Tuấn đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em. Hiện Tuấn đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm nữ sinh cố ý gây thương tích hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi bình thuận đánh mù mắt nữ sinh rồi hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào