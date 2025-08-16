Đây là “siêu thực phẩm” uống vào bổ đủ đường, nhưng không phải ai cũng biết

Bột đậu nành được nhiều người sử dụng hàng ngày để cải thiện sức khỏe vì đây không chỉ là thực phẩm dễ kiếm, giá thành rẻ mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào.
Bột đậu nành từ lâu đã trở thành một loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt. Không chỉ là nguyên liệu chính để chế biến nhiều món ăn ngon, bột đậu nành còn được ví như một "siêu thực phẩm" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.
Công dụng của bột đậu nạnh đối với sức khỏe
Tăng cường sức khỏe xương khớp
Bột đậu nành là một "người bạn" thân thiết của xương. Nó rất giàu isoflavone, một loại hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự như hormone estrogen ở phụ nữ. Isoflavone giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa tình trạng loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi nồng độ estrogen giảm sút. Việc thường xuyên tiêu thụ bột đậu nành có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương và duy trì một hệ xương khớp chắc khỏe, dẻo dai.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cân
Với những ai đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả, bột đậu nành là một lựa chọn lý tưởng. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bột đậu nành giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế thèm ăn vặt và giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày. Ngoài ra, protein cao trong đậu nành còn giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy calo, biến cơ thể thành một "cỗ máy" đốt mỡ hiệu quả hơn.
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Vì trong bột mầm đậu nành chứa nhiều giá trị dinh dưỡng như canxi, sắt, kẽm, vitamin A, vitamin B, vitamin C và chất xơ giúp điều hòa huyết áp, loại bỏ hàm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Từ đó giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch.
Làm đẹp da
Bột mầm đậu nành có công dụng làm đẹp da nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp đẩy lùi quá trình lão hóa. Ngoài ra, bột mầm đậu nành còn giúp kích thích sản sinh collagen, elastin giúp làn da thêm mịn màng và săn chắc.
Bổ sung và cân bằng nội tiết tố ở nữ giới
Hàm lượng isoflavone có trong bột mầm đậu nành có cấu trúc tương tự như estrogen. Vì vậy bổ sung bột mầm đậu nành giúp bù đắp lượng estrogen bị thiếu hụt, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố cho chị em phụ nữ một cách hiệu quả.
Cách sử dụng nước bột đậu nành rang
Có thể pha bột đậu nành rang với nước, cho thêm đường hoặc sữa cho hợp khẩu vị. Tuy nhiên không nên uống quá 90gr bột đậu nành mỗi ngày vì uống quá nhiều bột đậu nành có thể gây ra nặng bụng và đầy hơi.
Nếu bạn không có thời gian chế biến bột đậu nành tại nhà thì hãy nhớ chọn mua bột đậu nành của những nhãn hiệu uy tín, có ghi rõ thời hạn sử dụng. Hiện nay ở các cửa hàng và siêu thị lớn thường có bán bột đậu nành đóng gói sẵn rất tiện dụng.