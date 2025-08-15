Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp với Hoàng Cảnh Du sau phim 'Hạnh phúc trong tầm tay'

Song, đáng chú ý hơn cả là việc Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành gương mặt trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar phát hành tháng 9. Các blogger cho biết, Hoàng Cảnh Du cũng góp mặt trong số tháng 9 của tạp chí này cùng nữ diễn viên. Một nguồn tin tiết lộ: “Cả hai đều chụp ảnh bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 9. Thật tuyệt vời, ai hiểu thì sẽ hiểu!".

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đại diện lứa “tiểu hoa 90”, chụp ảnh cùng nhiều diễn viên khác như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Trương Tiểu Phỉ, Tống Giai…

Trên mạng xã hội, công chúng nghi ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du chưa chia tay. Cả hai vẫn đang trong một mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, một bộ phận khác cố gắng phủ nhận, cho rằng việc cùng nhau xuất hiện trên một tạp chí là chuyện bình thường.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác chung phim Hạnh phúc trong tầm tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Trên phim trường, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Cặp sao cùng sinh năm 1992 từng bị phát hiện thuê chung vệ sĩ, hợp tác với cùng một stylist hay lộ không gian sống tương đồng.

Tháng 10/2020, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương. Đầu năm 2023, một nguồn tin cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng sang châu Âu du lịch. 1 khán giả khẳng định đã vô tình bắt gặp mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế ở bảo tàng Louvre tại Pháp.

Ngày 4/2/2024, 1 khán giả đăng lên mạng xã hội rằng đang ở chung khu nghỉ dưỡng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Đến ngày 5/2/2024, lại có 1 người qua đường khác đăng trên Douyin rằng đã gặp Hoàng Cảnh Du ở Thái Lan. Blogger cho biết đã nhắn tin với 2 tài khoản nói trên và họ đều xác nhận đã tận mắt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba tại Thái Lan.

Theo blogger giải trí, trong tháng 2, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều không có lịch trình công việc ở Thái Lan. Vì vậy, việc họ cùng có mặt ở 1 địa điểm chỉ có thể là sang nước ngoài hẹn hò. Căn cứ vào lịch trình của 2 ngôi sao, blogger giải trí suy đoán Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có khoảng 4 ngày ở bên nhau. Mỹ nhân Tân Cương phải quay về nước để quay chương trình Xuân Vãn cho các đài truyền hình vào ngày 8-9/2/2024.

Với những tin đồn thất thiệt về chuyện tình ái, các nghệ sĩ thường trả lời dứt khoát là tin giả. Tuy nhiên, 2 diễn viên chưa bao giờ phủ nhận rõ ràng nghi vấn hẹn hò trong 5 năm qua, nên công chúng vẫn tin rằng họ thực sự đã nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác.

Phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng trước những thông tin mà blogger đăng tải. Vì thế, chuyện hẹn hò của cả hai vẫn là một bí mật trong ngành giải trí Trung Quốc.