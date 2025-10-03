Bé trai 4 tuổi bị thủng ruột do nuốt pin, nam châm và xương cá

03/10/2025

Ngày 3/10, thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng, đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho 1 bé trai 4 tuổi bị thủng nhiều đoạn ruột do nuốt 10 cục pin và nam châm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 3/10, bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé P.T.H. (SN 2021, ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ), trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng nhiều đoạn ruột.

Bé trai 4 tuổi bị thủng ruột do nuốt pin, nam châm và xương cá - Ảnh 1
Các dị vật được y bác sĩ Bệnh viên chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phẫu thuật lấy ra từ bụng cháu bé - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, cháu H. được gia đình đưa đến viện trong tình trạng đau bụng nhiều, bụng chướng, ói nhiều, dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Thăm khám lâm sàng có các dấu hiệu của viêm phúc mạc, cận lâm sàng phát hiện có dị vật đường tiêu hóa.

Tiếp tục gỡ dính, phát hiện thêm 5 lỗ thủng ruột, 1 lỗ có dị vật nghi xương cá, 4 lỗ có pin và nam châm, một đoạn ruột 2cm thâm nhiễm, hoại tử.

Bé trai 4 tuổi bị thủng ruột do nuốt pin, nam châm và xương cá - Ảnh 2
Sức khỏe bệnh nhi hiện đã ổn định - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Lao Động, dị vật gồm 4 viên pin cúc áo rỉ sét, biến dạng; 4 cục nam châm nhỏ khối lập phương; 2 viên nam châm hình trụ, 1 dị vật xương cá.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành lấy hết các vị vật, cắt nối đoạn ruột hoại tử, cắt lọc khâu các lỗ thủng ở ruột, dẫn lưu manh tràng ra da, rửa ổ bụng và dẫn lưu Douglas. Sau phẫu thuật, cháu H. được điều trị, chăm sóc sức tích cực, diễn tiến hậu phẫu tốt, sức khỏe hồi phục dần, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

