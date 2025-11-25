Trong ngày 26/11, 27/11, 28/11: 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2025 19:23

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ.

Tuổi Sửu 

Tài lộc của tuổi Sửu sẽ nhận tín hiệu khởi sắc và thuận lợi hơn rất nhiều. Bản mệnh đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua nên có được nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước. Nhờ có Cát tinh trợ mệnh, con giáp này tìm thấy nhiều cơ hội mở rộng quy mô nên nguồn tài chính cá nhân dần cải thiện đáng kể.

Hơn nữa, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Có thể nói, đây là thời điểm mà bạn hãy gạt bỏ công việc sang một bên để thoải mái tận hưởng không khí ngọt ngào với người bạn đời của mình.

Trong ngày 26/11, 27/11, 28/11: 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Trong ngày 26/11, 27/11, 28/11: 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, tuổi Mùi là người nhận được sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tài chính. Thời gian này, với sự bình tĩnh, mềm mại nhưng lại có phúc khí rất mạnh. Vận trình công việc của tuổi Mùi vốn đều đều nhưng trong giai đoạn này lại bất ngờ mở ra nhiều hướng mới mà chính họ cũng không ngờ tới.

Điều dễ thấy nhất là tuổi Mùi được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Nhiều người không cần nỗ lực quá mạnh nhưng lại được trao cho cơ hội tốt, vị trí mới hoặc công việc phù hợp. Với người làm việc ổn định, đây là thời điểm tuổi Mùi có thể chuyển việc, thử sức dự án mới hoặc được đề bạt. Với người kinh doanh, họ dễ gặp được đối tác hào sảng, khách hàng lớn hoặc nguồn hàng có lợi.

Đặc biệt, tuổi Mùi có vận tài sản tăng nhanh nhờ những khoản tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có người được nhận thưởng cuối năm sớm, có người được trả lại khoản nợ tưởng như mất, có người lại được người thân hỗ trợ để làm ăn. Một số người tuổi Mùi còn có cơ hội mua sắm tài sản giá tốt như đất đai nhỏ, phương tiện, công cụ phục vụ công việc, mở ra hướng phát triển lâu dài.

Dù vận may mạnh nhưng tuổi Mùi không nên quá tin vào sự thuận lợi. Giai đoạn này phù hợp để làm ăn có kế hoạch, từng bước, không vội vàng. Nếu tuổi Mùi biết giữ thái độ thận trọng, họ không chỉ tăng tài sản trong tháng mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ trong năm mới.

Trong ngày 26/11, 27/11, 28/11: 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tâm sự 59 phút trước
Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Đầu tháng 12/2025, 3 con giáp giáp có thời cơ chín muồi, đổi đời giàu khủng, tiền vô ào ào, vận may mỉm cười

Đầu tháng 12/2025, 3 con giáp giáp có thời cơ chín muồi, đổi đời giàu khủng, tiền vô ào ào, vận may mỉm cười

Sau 16h30 chiều mai (26/11/2025), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, tha hồ đếm tiền, giàu có hết phần thiên hạ, vận khí tươi tốt

Sau 16h30 chiều mai (26/11/2025), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, tha hồ đếm tiền, giàu có hết phần thiên hạ, vận khí tươi tốt