Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2025 20:52

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau vận khí sáng choang, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi 

May mắn ngập tràn nên tuổi Mùi làm việc gì cũng đều suôn sẻ và sảng khoái. Do đó, vận trình tài lộc sáng rực. Có vẻ như, những hạng mục đầu tư của con giáp này đều thu về kết quả một cách tốt đẹp, từ đó có thể nâng cao được nguồn tài chính hiện tại.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và nhiều tin vui. Cả hai dường như đang dự định tiến tới hôn nhân trong khoảng thời gian này sau khoảng thời gian dài tìm hiểu. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng không vì những lời đồn bên ngoài mà xa cách nhau.

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Vận trình của người tuổi Tỵ trong giai đoạn này có sự thay đổi một cách ngoạn mục. Thời gian trước đó, bản mệnh có cảm giác nặng nề và căng thẳng do các vấn đề tài chính không ngừng xuất hiện, dòng tiền bị ngưng trệ hoặc xuất hiện các khoản chi bất ngờ. Tuy nhiên, mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ trong công việc. Năng lực của bản mệnh được mọi người công nhận.

Các cuộc đàm phán trước đây gặp nhiều trở ngại thì nay diễn ra một cách suôn sẻ. Người làm kinh doanh có thể chốt các hợp đồng lớn hoặc nhận những lời đề nghị hợp tác vượt ngoài sức mong đợi. Tài chính của bản mệnh có sự cải thiện rõ ràng. Tuổi Tỵ có thể chưa giàu có ngay lập tức nhưng các vấn đề về tiền bạc có thể được tháo gỡ.

Có người được thanh toán các khoản nợ cũ, có người nhận được tài trợ từ đối tác, có người gặp khách hàng quan trọng. Dù gặp may mắn nào, tuổi Tỵ cũng có thể mở ra cánh cửa mới cho sự nghiệp. Thời điểm này, bản mệnh cần phải đưa ra quyết định sáng suốt, không được nóng vội.

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

